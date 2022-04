Pagos por Bizum: ¿pueden afectar a la declaración de la Renta?

Cade vez más todos nos estamos acostumbrando a pagar a través de Bizum, el servicio de pago instantáneo de cuenta a cuenta a través de nuestro móvil, y que nos permite hacer esos pagos entre particulares, sea el que sea el banco del usuario. Hace seis años que se puso en marcha y la pandemia ha acelerado su uso entre los usuarios. Incluso en muchas pequeñas empresas encontramos el cartel indicando que podemos hacer el pago a través de Bizum.









A día de hoy más de 19 millones de personas ya han utilizado en alguna ocasión la aplicación, vinculada a la entidad bancaria donde tengamos la cuenta, mientras que hasta el momento, y según la web de la app, se han realizado más de 666 millones de operaciones desde su lanzamiento. Son muchas las ventajas que encontramos en esta forma de pago como su universalidad, comodidad, rapidez y seguridad.









Pero ahora que estamos ante la declaración de la Renta 2021 muchos se preguntas: ¿debo declarar a la Agencia Tributaria esos pagos que he realizado a través de esta aplicación? Como todos los pagos, también los que se realizan a través de Bizum están sujetos al control fiscal, y las entidades bancarias pueden informar a la Agencia Tributaria sobre los movimientos que se realizan, sobre todo si Hacienda los reclama.

La gran mayoría de personas usan el Bizum para cantidades pequeñas, unas cuantías que ni bancos ni la propia Agencia Tributaria prestan demasiada atencióin, a no ser que se realicen muchas opoeraciones en muy poco tiempo de altas cantidades, esto haría saltar las alarmas. No olvides que cada entidad impone sus límites a cada pago individual por Bizum.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Si sobrepasamos el límte marcado por ley, la Agencia Tributaria sí podría investigar esas operaciones. El límite es de 10.000 euros, por lo que si no has rebasado esa cantidad puedes estar tranquilo, al menos por el momento. Todas las operaciones que lo superen deben declararse, además la Agencia Tributaria puede llegar a solicitar al bando toda la información de tus operaciones realizadas por la aplicación móvil, aunque en este caso tú no estés obligado a declararlo. Bizum limita a 1.000 euros la cantidad máxima para poder enviar y las normativas sobre movimientos bancarios que deben ser declarados no se les pueden aplicar a este tipo de transacciones.





CUIDADO SI COMETES ESTE ERROR AL PAGAR





Banco de España se ha lanzado a advertir a los usuarios a la vez que resolvía una de las dudas más comunes entre los usuarios de Bizum. Y es que a más de uno le habrá ocurrido en alguna ocasión que ha enviado la transferencia monetaria a la persona equivocada. No obstante, la app sólo permite dos acciones: realizar un pago y solicitar un pago a otro usuario. Por lo tanto, ¿qué hacemos si lo enviamos a quien no queríamos?

El procedimiento es sencillo: podemos marcar el número de la persona a la que queremos realizar un pago o le buscamos en la agenda del teléfono. Después marcamos el importe y sólo tenemos que pulsar 'enviar'. Pero, ¿y si nos equivocamos de persona? Como explica el Banco de España, el proceso no es reversible. “Lamentablemente, debido a las características de este servicio, no se puede anular o deshacer, las transferencias son irrevocables y finales”.

Por lo tanto, y tal y como explica, la única opción para recuperar el dinero es “que contactes con esa persona y acceda a devolverte el dinero”. Pero hay una segunda vía para tratar de tener el dinero de vuelta: “También puedes acudir a tu banco para que realice las gestiones pertinentes para tratar de recuperar los fondos”, concluye. Además, la organización bancaria da un consejo a los usuarios que ya les ha pasado para que no vuelva a ocurrir: “ lo recomendable es usar Bizum "seleccionando los contactos de tu libreta en vez de escribir a mano el número de teléfono", concluye. Así nos aseguraremos de que, aunque sigamos equivocándonos de persona, al menos ya se trata de alguien que conocemos.