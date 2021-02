El pasado viernes, la plataforma contenidos bajo demanda de Amazon, Prime Video, lanzaba su última gran apuesta por la ficción española, 'El internado: Las Cumbres'.

Se trata del 'reboot' de la mítica serie de Antena 3, cuya primera temporada ya está al completo, pero parece que la plataforma no ha terminado con la promoción de la serie.

Ahora la plataforma ha sorprendido en sus redes sociales con una nueva promo de esta serie, eso sí, con unos protagonistas diferentes a los de la serie.

Omar Montes y Dakota protagonizan la promo de la última serie de Amazon: "De la cárcel se sale"

Prime Video ha lanzado en sus redes esta promo, cuyos protagonistas son, Dakota Tarraga y Omar Montes, quienes junto a la exconcursante de 'Masterchef', Saray Carrillo y el Pequeño Nicolás acuden a clase en 'El internado: Las Cumbres'.

Como profesor de una clase con “alumnos problemáticos”, Pedro García Aguado se pone al frente de ella en un claro guiño a su programa ‘Hermano mayor’. “Sé de buena tinta el tipo de jóvenes que sois. Lo sé porque yo era como vosotros”, les dice Pedro García Aguado en alusión a su pasado con las drogas y que le permitió convertirse en el ‘Hermano Mayor’ de Cuatro.

“¡Fantasma de mierda! ¿Tú a mí de qué me conoces?“, le contesta entonces Dakota, una de las jóvenes más polémicas que pasó por el programa de García Aguado y se hizo famosa por la violencia de sus intervenciones y, en especial, su conducta con sus padres.

“¡No me hagas hablar, guapa!”, responde Saray a Dakota, de forma que reviven la guerra que ambas mantuvieron a través de las redes sociales hace unos meses. Y es ahí cuando aparece otro guiño al paso de Saray por ‘MasterChef’ con su pájaro muerto como “regalito de bienvenida”. El siguiente en aparecer es Omar Montes, quien ofrece a García Aguado otro “regalinchi”. Se trata de una muñeca muy parecida a la que le regaló a David Broncano en ‘La resistencia’. “Pero esta vez no la he robado de Cantora, que me estoy reformando“, se excusa el cantante.

En ese momento, la clase se interrumpe por el sonido de un móvil que pertece al Pequeño Nicolás. “Lo siento, tengo que cogerlo porque me están llamando los de arriba”, asegura en clara alusión a su época en la que estuvo metido en política.Por todo ello, Pedro García Aguado se desespera al ver que no es capaz de tomar el control de la clase y amenaza con irse.

“De la cárcel se sale, del Internado no“, le avisa entonces Dakota versionando su famosa frase de ‘Hermano Mayor’.

Otras promos de Amazon

No es la primera vez que esta plataforma realiza anuncios con un tono original y divertido para promocionar sus contenidos. Esta navidad, Belén Esteban protagonizó el anuncio de Prime Video, recomendando ponerse el pijama y disfrutar de la plataforma en Navidad.

También Jordi Hurtado sorprendía protagonizando uno de los anuncios para promocionar 'El Cid', donde el mítico presentador de televisión narraba como era la vida en la Edad Media.

Tamará Falcó también fue protagonista de otro de estos clips. Y la pregunta que ahora nos hacemos es: ¿Quién será el siguiente famoso protagonista?

