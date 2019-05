Oliver explica que León mintió en los motivos dados para su despido

Luis Oliver, ex Director Deportivo del Córdoba C.F., explicó en una entrevista en El Periódico de Aragón los motivos por los que dejó el club el pasado verano. Según su versión: "El presidente (Jesús León) me dijo que fue LaLiga la que le pidió que yo no siguiera y solo hay que ver dónde están ellos ahora y lo contenticos que están en el Extremadura de tenerme aquí".

Además expuso que "Javier Tebas me ha dicho que es mentira que se le diera esa indicación desde LaLiga, que él no se puede inmiscuir en eso y yo le creo".

Abundó en que "el presidente del Córdoba fue el que decidió, estuvo conmigo seis meses, se creyó que ya sabía todo y yo llevo 30 años en esto y cada vez sé menos. A alguien que lleva tan poco tiempo le faltan muchas cosas, muchos matices, y esto del fútbol profesional es muy complicado".