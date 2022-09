La Night Running de RockFM estrena recorrido de 10k

Un año más, llega la Night Running de RockFM, la lengendaria carrera nocturna de Córdoba que tendrá su salida el próximo sábado 24 de septiembre a las 20:30h desde la plaza de las Tres Culturas.

El recorrido, por primera vez de 10 kilómetros, iniciará la salida en dirección a la Avda. Mozárabes, República Argentina, Paseo de la Victoria, Cervantes, Avda. América, Gran Capitán, Tejares, Cruz Conde, Tendillas, c/ San Fernando, Rda. de Isasa, Arco del Triunfo, Magistral González Francés, Cardenal Herrera, Torrijos, c/ Amdador de los Ríos, Avda. del Alcázar, Avda. del Corregidor, Avda. Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, Plaza Colón, c/ Acera de Guerrita, Llanos del Pretorio, Avda. de la Libertad y llegada a meta en la Plaza de las Tres Culturas.

Recorrido

Con cerca de 1.500 participantes de Córdoba y provincia, este año se unen corredores de Jaén, Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz y Madrid.

Las categorías se agruparán por edades. Rock Party, para todos aquellos que tengan entre 16 y 22 años. Rock Garage, entre 23 y 34 años. Rock FM 500, entre 35 y 49 años y Rock FM Motel para mayores de 50 años.

Siendo leales a la identidad de la cadena, cada año, las carreras de RockFM hacen un guiño a los grandes clásicos del rock. En esta edición, los elegidos han sido la banda de rock’n’roll en activo más grande del mundo. "The Running Stones" protagonizarán la salida y las distintas estaciones de Rock FM que los corredores encontrarán durante el recorrido.

Entrega de dorsales

Los dorsales se entregarán durante la tarde del viernes 23 (15h a 22h) y la mañana del sábado 24 (10h a 15h) en el Centro Comercial el Arcángel. También se habilitará un punto de entrega para las personas que vienen de fuera junto al escenario de meta de 18h a 20h.

La carrera cuenta con el patrocinio de Renault Mezquita Motor,Centro Comercial El Arcángel, Sadeco, Vitaldent, Grupo Sercolu, Metódica, Fausti, Coca Cola y la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, el Instituto Municipal de Deportes y la Federación Andaluza de Atletismo.

Cartel oficial de la 8ª edición de la Night Running de RockFM