El misterioso caso del collar de Carmen Lomana: ¿Apareció?

El mundo rosa español se tiznó este lunes del oscuro de las novelas detectivescas de Agatha Christie, Hércules Poirot o Conan Doyle. La popular Carmen Lomana, habitual protagonista de fregados variados por sus opiniones sobre temas de todo pelaje, hizo pública ayer en twitter su angustia por la desaparición de una opulenta gargantilla con lo que parecían unas hermosas esmeraldas engarzadas en unos no menos epatantes brillantes.

¡Ayuda, Twitter! Me ha desaparecido este collar, es muy valioso. ¿Alguien tiene alguna pista? Tengo en mente a algunas sospechosas que no podríais imaginar... ¿Si alguien ve algo en algún evento o programa de TV me avisa? pic.twitter.com/Vztu34AIpS