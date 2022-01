Miguel Ángel Silvestre envía un mensaje de ánimo a Cristina Pedroche: "Preciosa por dentro"

Cristina Pedroche se ha convertido en una de las protagonistas de las Campanadas, con un impactante look, que ha dejado sin palabras a los espectadores. En la despedida del 2021, desde Antena 3, la presentadora ha lucido un diseño del desaparecido diseñador Manuel Piña inspirado en la metamorfosis de los insectos, completado con una impresionante capa de BUJ Studio y un casco de Manuel Albarrán. Además, por primera vez, la presentadora ha optado por lucir un diseño ya existente como homenaje a uno de los referentes de la historia de la moda española, fallecido en 1994.





Un look por el que la presentadora madrileña ha recibido miles de críticas por su vestido y también por su peinado. Por ello, la mujer de Dabiz Muñoz , harta de los comentarios y críticas que siempre hablan mal de ella, ha decidido tomarse un tiempo para descansar y reflexionar. Y es que, aunque en muchas ocasiones la colaboradora de 'Zapeando' ha demostrado que no es una persona a la que le suelan afectar los comentarios negativos de los demás, ha recordado que a veces estos hacen daño.





"No sé si este ha sido el último año"





De hecho, así lo ha explicado la propia Pedroche en su último post de Instagram hace unos días, donde con tristeza reconocía que no estaban siendo días fáciles. “Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal” escribía la presentadora.

“Me sentía más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma, orgullosa de lo que estaba pasando y muy feliz por poder lucir un diseño de 1991 de Manuel Piña. No sé si este ha sido el último año. Esa es una decisión que no depende de mí. Si por mí fuera despediría la última del año con todos vosotros durante toda mi vida.” explicaba a través de su última publicación.

En su mensaje, Cristina Pedroche señalaba que ahora necesita tranquilidad: “Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras, o de otras cosas, porque la gente me felicita cuando sé que muchos no se alegran de verdad.”





Miguel Ángel Silvestre envía un mensaje de ánimo a Cristina Pedroche: "Preciosa por dentro"





Son muchos los compañeros de profesión y otras 'celebrities' han querido apoyar a la presentadora de Atresmedia con comentarios y palabras de apoyo en su último post de Instagram. Uno de ellos ha sido el actor valenciano Miguel Ángel Silvestre, que ha compartido la conversación que mantuvo con su madre la última noche del año.

En un comentario, el actor ha escrito: “Cristina, yo te vi con mi madre y de repente le dije:

-Mama, mira que guapa, mira que… que…bonita…esta.

-Si cariño, esta guapísima.

-Ya mama, pero me refiero a Ella, es… Preciosa por dentro, que luz tan bonita tiene, que energía, que verdadera es… que Todo!

-Si, esta radiante… Es la bomba esta chica!”





Alejandro Sanz, Sara Carbonero, Sara Sálamo o su compañero Miki Nadal, son algunos de los famosos que han querido mostrar su apoyo a la presentadora ante estos difíciles momentos.





