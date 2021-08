Medio centenar de personas recorre 18 kilómetros para exigir "una atención sanitaria digna en zonas rurales"

La marcha reivindicativa por "una atención sanitaria digna en las zonas rurales" ha llegado al final de su primera etapa este martes, desde Ochavillo del Río a Almodóvar del Río, en el recinto ferial almodovense con la participación de medio centenar de personas que ha recorrido, en plena ola de calor, un total de 18 kilómetros para exigir a la Junta de Andalucía "una atención sanitaria digna en las zonas rurales".

La alcaldesa de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Ochavillo del Río --perteneciente a Fuente Palmera--, Aroa Moro (IU), ha manifestado en el acto público celebrado al final de la ruta que "estas movilizaciones nacen por las demandas de los propios vecinos" tras "producirse un recorte de atención médica diaria de cuatro horas en el pueblo, pero hay un problema mucho más profundo y no es competencia de los ayuntamientos solucionarlo". "Hemos normalizado los sueldos millonarios de los futbolistas, pero los sanitarios en esta pandemia han demostrado que son los que nos cuidan", ha subrayado la regidora, quien ha pedido a la Junta de Andalucía que "busque soluciones, que saque más plazas de personal y mejore las condiciones laborales para que no se nos vayan a otros sitios a trabajar".

Y es que, la primera edil ha afirmado que "no se puede pedir una cita hoy y que atiendan dentro de 15 días, porque eso no es atención primaria, eso es irnos por Urgencias, por lo que se acabarán colapsando los hospitales". Por su parte, la alcaldesa de Almodóvar del Río, Mª Sierra Luque (IU), ha asegurado que quieren "una sanidad pública en condiciones, porque los centros de salud están algunos al borde del cierre por falta de personal y están llegando muy tarde a otras patologías que no son el Covid-19".

Asimismo, ha indicado que "desgraciadamente se va a tener que vivir con el Covid-19 mucho tiempo", por lo que ha demandado a la Junta que "apueste por los centros de salud, que son donde primero van los ciudadanos", a lo que ha agregado que "si los demás no luchan por ella, aquí vamos a estar nosotros para exigir, porque no vamos a parar las reivindicaciones". "Los ciudadanos estamos cansados y el personal sanitario está agotado y no puede más, pues los centros de salud se han convertido en el dique de contención de la población", ha espetado Luque en su intervención.

La marcha reivindicativa continuará este miércoles hasta El Higuerón y el jueves hasta la capital, donde tendrá lugar una concentración final a las puertas de la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.