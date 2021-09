Margarita del Val, sobre la tercera dosis de la vacuna: “No se espera que la inmunidad desaparezca"

Ayer la ponencia de vacunas trasladó a las Comunidades la opción de inocular una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19 a las personas mayores que viven en residencias a partir del 4 de octubre. Dicha propuesta, a la que ninguna autonomía se ha opuesto, será analizada y, en su caso aprobada, este jueves por la Comisión de Salud Pública.

La Ministra Darías contó tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que “la ponencia ha hecho otra propuesta que tiene que ser valorada y en su caso acordada o no, pero es verdad que no he visto ninguna intervención en contra, al contrario, todas (las CCAA) han participado de la propuesta de la ponencia”.

¿Qué opinan los expertos de este tema? La omnipresente viróloga Margarita del Val explicó en Telemadrid que “parece que no existe una evidencia de que estén menos protegidos los más mayores que otros”.

Dicha afirmación se basa en que “en la oleada de verano estaban más vacunados los de setenta y ochenta y la protección ha sido bastante buena para todos los tramos de edad”.

De hecho, Del Val recordaba que “para otras vacunas no nos vacunamos varias veces en la vida. Hacemos una pauta completa y ya está. La única con la que repetimos es con la de la gripe. Esta no tiene que ser peores que las demás vacunas y el virus es diez veces menos variable”.

En consecuencia, a juicio de la mediática científica: “No hay que esperar que la inmunidad vaya a desaparecer. Aunque caen los anticuerpos queda memoria inmunitaria detrás y la protección sigue siendo sólida”.

Hace apenas dos semanas, Del Val afirmaba sobre esta tercera dosis que se deben centrar los esfuerzos en las personas inmunodeprimidos. "Lo he estado analizando estos días y he visto que, para el resto de población, la protección de vacuna es muy alta. Eso sí, no es total, porque sí que ha habido fallecidos de más de 80 años que estaban con la pauta completa. A lo mejor, habría que considerar una tercera dosis para ellos". También, la viróloga del CSIC reconoció que no es partidaria de poner esta tercera dosis a la población anciana: "En general, no. Parece que están protegidos. Si en esta oleada hubiese bajado, habría sido, como dicen algunos, una masacre".

Esto contradice la opinión de Darias, que afirma que esta vacuna de refuerzo para los mayores que residen en estos centros “parece que es algo que tiene su consideración”, atendiendo a las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), y ha recordado que estas personas fueron las primeras a las que se inmunizó.

Además, preguntada por si el Gobierno valora hacer obligatoria la vacuna contra la Covid-19 para los trabajadores de las residencias, tal y como vienen reclamando desde las patronales de Dependencia, y tal y como han hecho ya algunos países como Francia, Italia o Grecia, Darias ha respondido que "España está en otra situación absolutamente diferente" y ha defendido el "extraordinario nivel de vacunación" en el país.

