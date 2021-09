Margarita del Val hace su pronóstico más agorero sobre el Coronavirus: "Nos infectará a todos"

Muchos epidemiólogos y virólogos se han convertido en los últimos dos años en los nuevos profetas del apocalipsis. Sus siempre terribles y catastróficas predicciones han llamado la atención en los programas de mayor audiencia televisiva y en franjas horarias de privilegio porque el público siempre suele demandar respuestas a su miedo en estos tiempos de zozobra emocional.

Dos expertos en coronavirus como César Carballo y Margarita del Val encarnan esta corriente que pretender alertar hasta la alarma continua a una población castigada hasta el extremo en lo psicológico, físico y -en breve también cuando terminen los ERTES- en lo económico.

La última de Margarita del Val, viróloga del CSIC por otra parte, ha llegado en el programa de Ana Rosa Quintana. Después de que César Carballo ya allanara el camino con una previsión terrible, la Del Val restaba importancia a la estabilización de la quinta ola – algo que llamaba “cíclico”- para cargar toda las tintas en el oscurísimo futuro para la humanidad que ella parece augurar in aeternum: “Cuando empiece el fresco de otoño empezarán a subir los casos otra vez, porque nos empezaremos a recluir en interiores que no estarán bien ventilados” antes de insistir en que “este virus nos va a infectar a todos 100% antes o después, y varias veces”.

El funesto vaticinio de Margarita del Val ante la sexta ola en 'El programa de Ana Rosa': "Nos va a infectar a todos". Vía @elteleviserohttps://t.co/GfvMPI80Ye — El HuffPost (@ElHuffPost) September 9, 2021

Al menos, ha sido algo más moderada al hablar de la sexta ola: “Lo llamaremos ola dependiendo de la mortalidad que haya”, que espera sea menor por la vacunación: “En la oleada chiquitita de primavera hubo menor mortalidad por cada caso, en la de verano menos y en la de otoño esperamos que menos”. En todo caso, Del Val recomienda una “ventilación continua y cruzada” incluso cuando el frío llegue.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En referencia a la tercera dosis de la vacuna, la experta no se quiso posicionar, dejando la decisión en manos de los organismos correspondientes, aunque sí apuntó que “dependerá de la alta exposición que tengan”. Se dirigió, para terminar su alegato, a los negacionistas y a aquellos que, en general, rehúsan vacunarse: “A las primeras personas que perjudican son ellos mismos. El riesgo personal del que no está vacunado es igual de alto que hace año o año y medio”.

Margarita del Val advierte de la posibilidad de que venga una sexta ola de casos en otoño, "cuando llegue el frío". https://t.co/decFxToKGa — laSexta Noticias (@sextaNoticias) September 2, 2021

Para que su mensaje no esté exento de carga emocional, Del Val expuso como coletilla que “este virus se va a quedar con nosotros y nos va a infectar a todos 100%, antes o después, y probablemente, varias veces. No quiero asustar con la sexta ola, pero quienes más la van a sufrir son los que no están vacunados”.

Margarita del Val alza la voz para lanzar una nueva advertencia sobre el coronavirus: "En otoño..." https://t.co/8y0VySzbAM — COPE (@COPE) September 3, 2021

También te puede interesar:

-Margarita del Val alza la voz para lanzar varios avisos sobre la tercera dosis: "Cuando toque"

-Margarita del Val alerta de lo que puede pasar con las personas que acaban de ser vacunadas: “¡Atención!”