Manuel Torrejimeno: "Me parece obsceno que haya quejas tras cuatro meses"

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Torrejimeno, recibió a COPE en su despacho para abordar los múltiples frentes que tendrá que hacer frente en los próximos meses desde el IMDECO.

-Empecemos por lo más reciente: El portavoz de IU, Pedro García, explicó el lunes pasado que peligran las subvenciones a entidades y los juegos municipales "Después de que el partido de la sub 21, que ha costado 115.000 euros, haya dejado sin dinero al Imdeco". ¿Qué puede contestarle?

-Es absolutamente falso. Todos los miembros del Consejo Rector sabían todos los pasos que íbamos a dar. De hecho, el mismo día se celebró un Consejo Rector Extraordinario donde se aprobó el partido en el que Pedro García estuvo presente. Él sabe, porque tiene los papeles, que el partido costó 110.000 euros más IVA y que tenía su retención de crédito correspondiente que no afecta a ninguna subvención. Durante dos horas ese partido fue retransmitido a nivel nacional e internacional y apareció en todas partes el nombre de Córdoba.

-"Estamos al límite, o lo dotan de personal o el Imdeco está condenado", llegó a decir a la prensa la presidenta del comité de trabajadores del Imdeco, Mariví Canovaca. El Imdeco ha pasado de tener una plantilla de 74 empleados antes de 2012 a tener en la actualidad 58 trabajadores. ¿Qué medidas se pretenden adoptar al respecto?

-Es el problema más grave que tiene el IMDECO. Nosotros entramos el 15 de junio, llevamos cuatro meses con agosto por medio. Estamos tratando de acometer esos problemas, pero no he visto que ese Comité de Empresa se quejara en los últimos años. Vamos a intentar para los presupuestos de 2020 para que no haya problemas. Me parece obsceno que haya quejas en cuatro meses, porque no tenemos varitas. Pedro García estuvo en el gobierno estos años y no he visto que les haya pedido hojas de ruta a nadie como pide ahora. Queremos arreglar el IMDECO.

-Los anteriores rectores del IMDECO dejaron deudas importantes de temporadas anteriores a clubes como Adesal, Córdoba Futsal o el Córdoba Balonmano, que tendrán que esperar al 2020 para recibir ese dinero. En su momento los rectores de estos equipos fueron muy críticos con los gestores y expresaron en público su malestar. ¿Cómo está la situación en estos momentos?

-Hemos mantenido reuniones, alguna multitudinaria de 150 personas, para explicarles lo que vamos a hacer. Vamos a meter en los presupuestos de 2019 esas ayudas que el anterior equipo de gobierno no supo gestionar o no se llevó a cabo. No se van a perder esas ayudas. Es la mejor manera que creemos que podemos ayudar.

-Dos eventos deportivos importantes en el horizonte de Córdoba en noviembre. Primero el World Padel Tour y luego la media maraton. ¿Qué espera de ambos?

-Hablamos todas las semanas con los directivos del World Padel Tour. Están ya en torno a 14.000 entradas y en tres días se va a sobrepasar los tres mil espectadores tres días seguidos en Vista Alegre, algo que nunca se ha logrado. En la Media Maratón hemos tenido algunos problemas, pero ya están cubiertas las plazas a pesar de haber sacado la inscripción tarde. Esperemos que sea una fiesta.

-Uno de los temas recurrentes al hablar de deporte en Córdoba y sus instalaciones suele ser el estadio de El Arcángel ¿Cómo vería Manuel Torrejimeno una cesión al club de fútbol de la ciudad? ¿Entra dentro de sus previsiones paliar un poco su estado de abandono?

-Son problemas que no son de cuatro años, ni de ocho ni de doce. Vamos a intentar poner medidas. Estamos hablando con técnicos y el Córdoba para buscar alguna solución para terminarlo y que sea un ejemplo de lo que queremos para la ciudad.

-Por cierto, será consciente de que el próximo fin de semana coinciden a la vez el club de fútbol y el de fútbol sala ¿qué le parece que el de fútbol haya fijado el horario de su encuentro coincidiendo con el de fútbol sala?

-No tenemos nada que ver. El partido de fútbol sala era el único horario que se podía poner. El Córdoba C.F.se perjudica a sí mismo al ponerlo a la misma hora. Vamos a intentar ayudar a todos los equipos de Córdoba e intentaremos siempre que no coincidan. ¿Que nos acusen a nosotros? Pues una más.

-Por último, ¿cómo se vive desde el IMDECO la crisis institucional y deportiva que atraviesa el club más representativo de Córdoba y provincia?

-Con preocupación, porque al final es un activo de Córdoba. Nosotros estaremos ahí sin olvidar que es una Sociedad Anónima Deportiva. Vigilaremos para intentar que el club de fútbol de Córdoba sea importante por otras cosas, no por lo que está siendo últimamente. No tendría ningún problema en mediar entre las distintas partes involucradas.