Los vecinos de Guadalcázar se concentran este jueves ante la Delegación de Salud por la falta de médico

Los vecinos del municipio cordobés de Guadalcázar se concentrarán este jueves ante la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba al "estar hartos de estar sin médico", dado que "ya son tres días sin médico en la localidad", el viernes 6, el viernes 13 y este miércoles 18 de agosto. En una nota, el alcalde, Francisco Estepa (PSOE), ha informado de que "Guadalcázar es un municipio que crece en verano, donde muchas familias pasan la época estival, además muchas personas retornan a ver a sus familiares en esta época del año", a lo que ha agregado que "acaba de pasar una ola de calor y se está en plena pandemia".

Ante ello, "los vecinos de Guadalcázar se preguntan si no son motivos suficientes para que se mantengan sus derechos, los de acceder al médico cuando lo necesiten y no cuando este pueda estar presente en su centro de salud por problemas de falta de personal", ha subrayado el regidor, quien ha remarcado que "la atención médica es un derecho al que ahora se ponen muchas trabas".

Y es que, según ha expuesto, "tras los recortes anunciados por la Junta de Andalucía y las promesas de mantener el horario del médico en el municipio de 8,00 a 11,00 horas, este miércoles es ya la tercera jornada en la localidad que se permanece todo el día sin el servicio".

En este sentido, ha indicado que "los vecinos, encabezados por su alcalde, ya no aguantan más, se han concentrado a las puertas del centro de salud, han interpuestos quejas, han pedido explicaciones, pero sus peticiones no sólo no han sido escuchadas, sino que las promesas han sido rotas, pues ni siquiera se mantiene el compromiso de tener médico de 8,00 a 11,00 horas". Así, Estepa ha mostrado su "preocupación" por esta situación, de modo que "lo que el primer día de ausencia médica fue sorpresa, ahora preocupa". "No sé qué clase de prueba están haciendo con nosotros o cuál es el problema con Guadalcázar, pero llevamos ya tres días sin médico", ha advertido el primer edil.

Además, ha lamentado que "a pesar de que son ya tres días de ausencia médica, nadie ha comunicado esta situación y que los intentos de encontrar respuesta en el Distrito Sanitario han sido en vano, pues nadie coge el teléfono". Al respecto, teme que "sea la tónica habitual en lo que queda de verano". Igualmente, el alcalde ha recordado que la delegada territorial de Salud de la Junta, María Jesús Botella, le informó del "recorte en el horario, pero nunca de la ausencia completa del facultativo médico".





FLETAR UN AUTOBÚS





Esta situación lleva a los vecinos a fletar un autobús con destino a la Delegación de Salud en Córdoba, donde se concentrarán este jueves mostrando su rechazo a la situación y sumándose de esta manera a las reivindicaciones de otras localidades como Ochavillo del Río, Fuente Palmera o Fuente Carreteros que "están viviendo también situaciones de recortes", ha apostillado el alcalde.

En concreto, Ochavillo del Río ha tenido este miércoles su segundo día de marcha a pie "reivindicando estos mismos derechos" y este jueves "culminan el camino en la puertas de la Delegación de Salud". A esta marcha se han sumado vecinos de Almodóvar del Río, con su alcaldesa, María Sierra Luque (IU), al frente y ahora los vecinos de Guadalcázar.

Y es que, ha abundado el regidor, "estas reivindicaciones que en un principio comenzaron en cada municipio por separados se están convirtiendo en todo un movimiento social que está uniendo a pueblos y siglas políticas que de manera solidaria quieren que sirva de lucha por una atención sanitaria digna en las zonas rurales".

En este caso, ha recordado que "en las quejas en estos recortes de los horarios médicos hay un problema de fondo, que es la mala situación de los profesionales y se exige a la Junta de Andalucía que busque soluciones, que saque más plazas de personal y mejore las condiciones laborales", a la vez que "se subraya que no se puede pedir una cita hoy y que atiendan dentro de 15 días, porque eso no es atención primaria, eso es ir por urgencias, por lo que se acabarán colapsando los hospitales".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras ello, ha mencionado que "Guadalcázar, Ochavillo del Río, así como otras aldeas de Fuente Palmera y municipios de la comarca como Fuente Carreteros sufren desde julio y hasta septiembre recortes en el horario de atención médica en sus respectivos centros de salud motivado por las vacaciones de los profesionales y la falta de estos para ser contratados, según la versión oficial de la Junta de Andalucía".