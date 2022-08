Los trabajadores de Zumosol en Palma del Río, nueve meses acampados contra el cierre de la fábrica

Los trabajadores de la planta de Zumosol en Palma del Río comienzan a recibir buenas noticias. Recordemos que son 38 trabajadores y que llevan desde noviembre del año pasado acampando en las fábricas de Palma del Río después de que Zumosol les sometiera a un ERTE hasta encontrar un nuevo inversor... Este inversor fue la empresa Cegeplas que, ahora, Inspección de Trabajo ha demostrado que era una empresa pantalla, con un capital de menos del 3.000 euros y sin trabajadores que, se entiende, no iba a hacerse cargo ni de la fábrica ni de los trabajadores, que acabaron siendo despedidos. La resolución de la autoridad laboral señala que "la sucesión de empresas producida en la planta de exprimido de Zumos Palma habría sido simulada con el fin de crear una apariencia de transmisión de la unidad productiva que permitiera a esta empresa, con la colaboración de los socios de Cegeplas, desvincularse fraudulentamente de los trabajadores ocupados en la planta sin hacer frente a las indemnizaciones correspondientes por despido", ha señalado Agustín JIménez, secretario de Industria de CCOO en Córdoba.

Fue la misma Consejería de Empleo de la Junta la que no concedió el Expediente de Regulación Temporal a Zumosol por falta de subsanación de documentos y ahí es donde vino la primera Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andaluz a favor de los trabajadores. El ERTE no era vinculante y, por tanto, "la propietaria de la fábrica de Palma del Río, el fondo de inversión turco Toksöz, debe abonar a los 38 trabajadores las nóminas de los seis meses que duraba el mencionado ERTE, del 15 de abril al 15 de octubre de 2021", asegura Jiménez. Los trabajadores no cobran, deciden atricherarse en la fabrica y esto comienza a pasarles factura a todos los niveles, especialmente en el plano psicológico, como afirma Fernando Trujillo, portavoz: "Nuestras familias están viviendo una pesadilla, hemos aguantados temperaturas extremas en invierno y verano acampados en el parking de la fábrica y llevamos así desde noviembre".

Además, la perdida de esta fábrica no solo les afecta a ellos si no a toda la comarca e incluso a Andalucía, que pierde competitividad en el ambito industrial. Lo que queda a partir de ahora es esperar hasta septiembre para enfrentarse a los juicios que decidirán la responsabilidad jurídica que Zumosol tendrá que acatar frente a este despido improcedente y, después, esperar a ver si algún inversor se atreve a reactivar la actividad.