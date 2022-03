Los motivos por los que el coronel Baños se ha ausentado de 'Horizonte' y por qué regresa: “volver al combate"

El coronel del Ejército de Tierra Pedro Baños, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia y que desde 2012 está en situación de reserva es un colaborador televisivo habitual especialmente en Cuatro. De hecho, es el primer militar de la democracia española en presentar un programa de televisión, habiendo regentado el espacio de investigación "La mesa del coronel" para la cadena de Mediaset desde 2019





El leonés también solía participar en Horizonte, el programa de Iker Jiménez, pero dejó de hacerlo en el momento que estalló la guerra en Ucrania. A principio de marzo publicó en sus redes sociales y ante las opiniones de unos pocos: "Vuelvo a insistir en mi repulsa absoluta por la actual guerra".









En aquel momento el presentador Iker Jiménez, explicó el pasado los motivos por los que iba a hacer un paréntesis en sus intervenciones a través de un mensaje del propio Baños: "Harto de las amenazas, me aíslo, poco menos que en un bunker". A estas palabras el presentador aseguró en su programa que Baños: "Ama a su país y tiene unas convicciones absolutamente firmes y eso a veces también es un peligro". Según Iker, las últimas apariciones televisivas del coronel en las que explicaba la situación que se estába viviendo en Ucrania le habían generado "amenazas".





El paréntesis finalizaba estos días cuando Baños ha vuelto a aparecer en el plató del programa y ha llevado algo que ha sorprendido a Iker Jiménez: "Esto no me lo puedo creer, no lo sabía yo". Lo que ha querido explicar: "Hay veces que conviene pasarse a los cuarteles de invierno y esperar la ocasión para volver al combate".

Baños ha asegurado que "desde aquel programa que hicimos hace tres semanas han pasado muchas cosas", relata y es que reflexiona que al estar en guerra "lo que impera es la propaganda de guerra" y cree que "así es imposible hacer un análisis objetivo". También añadió que "he cumplido mi palabra, algo que hoy en día casi está mal visto, no he vuelto a hablar en ningún medio de comunicación sobre el tema de Ucrania. Solo la rompería si la situación perjudicara gravemente a España, que es probable, para defender los intereses de los españoles".





“La industria armamentística de #EEUU dispara en cerca de 75.000 millones su valor en Bolsa”.

Nadie quiere una guerra y soñamos por la paz mundial, pero mientras tando no podemos mirar hacia otro lado y los países deben estar preparados en su defensa, que pasa por inversión militar, algo que algunos partidos no comparten. Pero ahora mirando a Ucrania, debemos tener claro que los países deben estar preparados porque lo que uno cree que no podría pasar se puede volver una realidad. Muchas personas pensaban que en este siglo no llegaríamos a vivir esta situación en Europa, y nada más lejos de la realidad.

Con la actual situación parece que en el mundo solo existe la guerra de Ucrania, pero no debemos olvidar que hay muchos más conflictos donde siguen muriendo a diario muchas personas y mientras tanto los países que ahora se posicionan en contra de la guerra, continúan haciendo negocio vendiendo armas a países, como ha ocurrido con Rusia, y ahora vivimos las consecuencias. Esto mismo ha asegurado en otras ocasiones el coronen Baños, dejándolo claro tanto en televisión, como en sus propias redes sociales.









También aclaraba que Estados Unidos ha estado mirando hacia otro lado durante todo este tiempo. Por todas estas opiniones prefirió apartarse un tiempo del programa televisivo de Iker Jiménez.