Los motivos de Pablo Motos para despedir a Tamara Falcó

Tamara Falcó se ha transformado en uno de los personajes más codiciados de la televisión tras su paso por Masterchef. Aunque es la hija de Isabel Preysler, esto no es lo que más da que hablar de ella en la esfera pública, sino su controvertida forma de ser, que ha llegado a cautivar a la audiencia. Por eso, Pablo Motos la fichó para colaborar en El Hormiguero para ser uno de los nuevos atractivos de eta última temporada. Cada jueves, Falcó ha acudido al plató de 'El Hormiguero', donde la colaboradora se ha sentado en la mesa de 'Trancas y Barrancas' para participar en la ya habitual tertulia de actualidad, en la que también participan otros rostros conocidos del programa como Cristina Pardo, Nuria Roca, Juan del Val o el propio presentador, Pablo Motos.

Cada uno cuenta con sus proyectos lejos del espacio de Motos. Nuria Roca tiene su propio programa las tardes de los domingos en La Sexta: 'La Roca', un espacio de varias horas de duración en el que hay tiempo para la actualidad, las entrevistas y las tertulias. Por su parte, Cristina Pardo presenta actualmente 'Más vale tarde' junto a Iñaki López. Ambos han tomado el mando esta temporada, dejando sus propios programas anteriores. Juan del Val es colaborador de 'El Hormiguero' y de otros espacios televisivos como 'La Roca'. La cuarta integrante, Tamara Falcó, está centrada en uno de sus nuevos retos: la cocina. Pese a sus múltiples proyectos, ninguno falta a su cita semanal y regalan a la audiencia grandes momentos, además de confesiones de lo más personal.

Nacida en Madrid, es la tercera hija del aristócrata Carlos Falcó y la cuarta hija de la socialité Isabel Preysler. Estudió en Massachusetts, Estados Unidos, desde adolescente, y allí continuó estudiando la carrera de Comunicación en el Lake Forest College. Después de realizar prácticas en Zara, siguió formándose en moda en el Instituto Marangoni en Milán, Italia. Realizó un máster en Visual Merchandising en la Universidad de Navarra. Desde la década de 2010 ha sido presencia habitual en la pequeña pantalla, llegando a contar con su propio Reality show We love Tamara. En 2019 ganó la cuarta edición talent show culinario MasterChef Celebrity, y pocos meses, en 2020, presentó el programa de cocina Cocina al punto con Peña y Tamara. Desde septiembre de 2020 participa como colaboradora en las tertulias de actualidad de El hormiguero junto a Pablo Motos, Juan del Val, Cristina Pardo y Nuria Roca.7 Asimismo, en enero de 2021 se incorpora como miembro del jurado al Talent show El desafío.

Sin embargo, la forma de expresarse de Tamara, sin filtros o con opiniones algo controvertidas que se salen de la norma televisiva, pueden estar haciendo que Pablo Motos se esté replanteando su continuidad. Además, el atractivo de Falcó no se puede seguir estirando eternamente… Esto puede convertirse en un motivo para que Falcó forme parte de la lista de despidos de Pablo Motos.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tamara Falcó nació ya siendo famosa, por la familia que le tocó. Es la hija de la famosa Isabel Preysler y de Carlos Falcó, así como hermana del famoso Enrique Iglesias, además de portar el título de VI Marquesa de Griñón. Una aristócrata que ha probado suerte en el mundo de la moda, como diseñadora, además de en la televisión.

A pesar de su fama, ha tratado de mantenerse lejos de los focos televisivos, hasta ahora. Aunque la prensa no ha cesado de hablar de ella, no sería hasta su participación en Masterchef cuando comenzaría su lanzamiento hacia la popularidad televisiva. Allí lograría ganarse al público con su forma de ser y por todo lo que se pudo descubrir de ella, así como el morbo que siempre rodea a esta familia. Pero, ¿qué motivos hay entonces para pensar en que no continuará en ‘El Hormiguero? Seguiremos informándote.