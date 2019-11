Los jugadores del Córdoba C.F. se plantan

La plantilla del Córdoba C.F.ha expresado públicamente su malestar y preocupación por los impagos -dos meses ya- que vienen sufriendo tanto ellos como el resto de futbolistas, técnicos y empleados del club. Desde el departamento de comunicación únicamente se anunció la rueda de prensa de un Raúl Cámara que limitó su comparecencia a unos palabras en las que matizaba su última intervención en la que pintaba una situación idílica en el vestuario.

El capitán Javi Flores explicó que con el acto querían "expresar y denunciar la situación que estamos viviendo. Queremos sobre todo solidarizarnos también con la gente del club, que no falla en su trabajo todos los días. Sabemos de sobra, porque estamos en contacto con ellos, que lo está pasando mal y es gente comprrometida con el club y su trabajo y están dando el callo todos los días. Estamos aquí también en representación de ellos, que tienen nuestro apoyo, que para lo que haga falta tienen aquí a la plantilla y que vamos a ir unidos de la mano todos juntos".

La mayor preocupación para el centrocampista es que "no hay una solución, una via de escape. No vemos una solución en el horizonte y por esto hacemos un llamamiento a quien corresponda para tomar las medidas oportunas y ponga en orden el Córdoba CF y solo se pueda hablar de fútbol y nada más".Se quejó Flores de que "desde que estoy aquí, salvo los dos primeros meses, siempre se hablaba de problemas extradeportivos y así es muy difícil. Llegar a casa y, si no te lo dice el vecino otro es el que te escribe, que todos los días sale un problema. Evidentemente, claro que afecta, pero que no dude nadie que esta gente que está aquí y yo mismo lo vamos a dar todo por el club, por la ciudad, por esta camiseta, porque somos profesionales. Que no lo ponga en duda nadie. Si ganamos o perdemos no será por esta situación, porque lo vamos a dar todo", reclamó el capitán cordobesista". Resumió el jugador cordobesista que "es una pena que un club y una ciudad como Córdoba estemos en la situación en la que estamos. Nos gusta entrenar y que se hable de fútbol, nada más".

Por otra parte, este miércoles tuvo lugar la declaración de Carlos González en la instrucción de la denuncia presentada por Joaquín Zulategui contra Jesús León por la presunta apropiación indebida de un millón de euros de indemnización por la no construcción de la Ciudad Deportiva. González ha ratificado que no firmó el documento que León esgrime como prueba -en forma de fotocopia- y ha aprovechado para expresar que "la solución es que se vaya Jesús León. Lo que tenemos que pedir a los jugadores, que conocen nuestra gestión y que nunca hemos dejado una nómina sin pagar, es que esperen, que les vamos a pagar. Que tienen que aguantar y esperar. Por la ciudad y por el club". Por parte de León, el abogado Álvaro Cerezo ha anunciado que durante la declaración de González y en referencia a la construcción de la casa del empresario en Madrid la"han suspendido porque de la preguntas que estaba haciendo el juez podía salir otra investigación. Ha sido para salvaguardar su derecho de defensa (de González). El fiscal, con buen criterio, ha detectado esa cuestión y ha pedido que se limitaran las preguntas sobre lo que la instrucción versaba en principio".