El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha convertido en uno de los rootros imprescindibles durante esta pandemia. El portavoz sanitario ha sido el encargado, con sus aciertos y errores, en informar diariamente de la evolución de la pandemia provocada por la Covid-19, así como de dar diferentes recomendaciones para frenarla.

En su comparecencia de este lunes, Fernando Simón ha asegurado que la variante Delta del coronavirus, conocida también como variante india, no ocupa un "espacio importante en España" aunque puede aumentar. "Esta variante no está ocupando un espacio importante en España, aunque sí es posible que llegue a ocupar un poco más. Es un hecho que pueda entrar en España con viajeros, los cuales no tienen que ser extranjeros, tanto por los aeropuertos, carreteras o a través de los barcos", ha detallado Simón.

Sin embargo, el director del CCAES ha tenido unas desafortunadas palabras mientras explicaba los riesgos que todavía se corren si no se respetan las medidas de seguridad para contener el coronavirus: "Que me perdonen las personas mayores porque esto es duro decirlo, pero no es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a que fallezca una de 20, y estamos todavía en esa situación de riesgo".

Esto de Fernando Simón es de una inhumanidad tremenda.??‍??



“No es lo mismo que fallezca una persona de 95 años a que fallezca una persona de 20”. pic.twitter.com/s1E34TYwfo — Toni Cantó (@Tonicanto1) June 15, 2021





Además, Simón quiso recordar a los jóvenes que aún no han sido vacunados que el peligro sigue existiendo. “Esos grupos que todavía no están vacunados, si no respetan las medidas de control, pueden enfermar, necesitar hospitalización, acabar en uci e incluso fallecer" explicaba Simón al terminar su intervención.





Kiko Matamoros carga contra Fernando Simón por sus últimas declaraciones: "Es mucho más ventajoso"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Las desafortunadas palabras de Fernando Simón han recibido multitud de críticas. Entre ellas, la del colaborador de 'Sálvame', Kiko Matamoros. No es la primera vez que el colaborador demuestra que no tiene pelos en la lengua y que no tiene reparos en mojarse en política.

“Claro que sí, no es lo mismo. El problema es si el que fallece es tu padre”, escribía el colaborador de ‘Sálvame’. “Además nos ahorramos pensiones, gastos de atención médica, gastos de dependencia, etc. Es mucho más ventajoso. ¿Era necesaria esta gilipollez?“, terminaba diciendo con ironía en su cuenta de Twitter.

Claro que sí, no es lo mismo. El problema es si el que fallece es tu padre. Además nos ahorramos pensiones, gastos de atención médica, gastos de dependencia, etc. Es mucho más ventajoso. ¿Era necesaria esta gilipollez? https://t.co/tArftAv7kw — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 15, 2021





Las redes sociales estallan contra Simón





Sin embargo, no solo Kiko Matamoros ha criticado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Son muchos los mensajes que los ususarios de redes sociales han vertido contra las palabras de Fernando Simón.

Para Mengele Simón las vidas humanas no valen lo mismo.



¿Esta es la sociedad que queremos? ¿Una sociedad donde unas vidas estén por encima de otras? — GuapodeMente ???? (@GuapodeMente) June 15, 2021

Como sanitario siento vergüenza desde marzo del año pasado de este personaje. pic.twitter.com/dT5hTn42Zf — Doctor Incisivo (@PabloWayne6) June 15, 2021





Tampoco es la misma probabilidad la de una persona mayor o con patologías de acabar en una uci (o morir) que la de una persona joven y sana. Pero eso se lo calla. — María GE (@mariagonie) June 15, 2021

La verdad para quien? Mi abuela murió con 97 años, fue una gran pérdida para toda la familia, mi tía no volvió a ser la misma, tenían un vínculo emocional inmenso.

Mi abuela era una gran persona y mujer hasta el último día de su vida.



Vale más que muchos de 20. — Entropia (@Entropia_social) June 15, 2021









También te puede interesar: