“Yo Julia”, la historia de una mujer extraordinaria

“Yo Julia”, es la última novela De Santiago Posteguillo, que rescata del olvido la vida y la memoria de la emperatriz más poderosa de la antigua Roma, una mujer que transformó su entorno y cambió el curso de la historia para siempre.

Julia es fuerte y no se doblega, a pesar del despreció y hostilidad de las mujeres de alcurnia que, por no ser romana de nacimiento, ven en ella a una advenediza de la peor especie; e incluso algo peor: una extranjera. Julia ha comprendido desde el principio que los círculos de poder de Roma son mortales si no se actúa primero, pues en Roma no se gana o se pierde, se gana o se muere.

Para Posteguillo ha sido todo un reto esta última obra, porque ha tenido que ponerse en la mente y en el lugar de una mujer siendo hombre, pero para el profesor y escritor, es importante que los autores sepan hacer este cambio de género y que los lectores se vean identificados.

Son muchos los personajes que encontramos en “Yo, Julia”, como Séptimo Severo, Basiano, Geta, Cómodo, Pertinax, Didio Juliano o Pescenio Nigro, gobernador de Siria y contrincante de Septimio Severo en la pugna por el poder de Roma.