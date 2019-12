El juez de lo Mercantil de Córdoba ha desestimado el recurso interpuesto en su día por la RFEF contra el auto del 18 de noviembre por el que se separaba la unidad productiva del Córdoba CF de la propia SAD y se abría el proceso de subasta de la misma. En el Auto del Juez Antonio Fuentes, de 27 páginas, se apela a razonamientos económicos y jurídicos para sustentar dicho procedimiento. Fuentes esgrime que en el argumento del recurso de la Federación básicamente es que "la plaza que da derecho a competir es mía (RFEF), y por lo tanto hago lo que me viene en gana y como es mía usted no la puede vender porque no puede vender lo que no es suyo" y, sensu contrario, argumenta que si "un equipo este año hace una inversión, contrata unos jugadores, hace obras en su campo, la temporada sale bien, permanece en segunda b….pero la RFEF decide que como puede hacer lo que le de la gana y que el año que viene le apetece que haya 60 equipos en lugar de 80 pues que 20 equipos tienen que largarse, porque la RFEF es un ente suprademocrático y supralegal que trata a SUS equipos como súbditos y/o vasallos, y por supuesto esos 20 equipos afectados no tienen ningún derecho a nada, más que acatar las órdenes de su amo y señor, y si ello le produce pérdidas o perjuicios, que se aguanten, lo he decidido yo porque yo organizo la competición y hago lo que me plazca". En consecuencia, concluye , "este tipo de afirmación estoy plenamente convencido que ni siquiera se comparten por la RFEF porque sencillamente son incalificables".

Por otra parte, los administradores judiciales del Córdoba C.F. S.A.D. convocaron hoy Junta General Extraordinaria con cinco puntos en el órden del día:

1.- Cesar al actual Consejo de Administración

2.- Examen, y aprobación, en su caso del nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración

3.- Solicitud al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

4.- Autorización al Consejo de administración para ejecución, desarrollo y subsanación de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

5.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En lo meramente deportivo Gabriel Novaes se encuentra en Brasil y podría no volver hasta enero y hoy atendió a los medios el central Fidel Escobar.

En nuestro espacio de Deportes hemos contado con Javi Gómez (ABC) y analizado el encuentro de hoy de Ángel Ximénez AVIA ante el Barcelona con Pablo Mansilla y el de Copa del Rey de Córdoba Patrimonio ante Mengíbar con Nacho Peralta. Hoy también Eusebio Borrajo nos ha traído su Fit Run Córdoba.