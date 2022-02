Juan y Medio manda un recado a Miguel Bosé con una de sus canciones por su posición antivacunas

A nadie pasaron desapercibidas las palabras y la postura del cantante Miguel Bosé durante los momentos más difíciles de la pandemia. Fue una de las primeras voces negacionistas del Covid-19 y, posteriormente, de las vacunas contra la enfermedad, que siguen luchando contra la pandemia. El cantante ha negado en varias ocasiones la importancia de vacunarse, y por supuesto él no lo ha hecho. Ante esta postura, Bosé ha recibido numerosas críticas y mensajes de rechazo, afectando esta postura a su reputación como artista y eclipsando su propia imagen.

Las críticas han sido contínuas, en especial cada vez que él se ha pronunciado. La última, en tono de risa, ha llegado desde Andalucía y concretamente desde uno de los programas más vistos de Canal Sur, la cadena autonómica de Andalucía y que goza de gran audiencia entre su población- y de uno de los presentadores más seguidos y símbolo de la cadena, Juan y Medio.





Una crítica con mucha 'guasa'





En un determinado momento del programa que presenta, en el que personas mayores acuden para conocerse y medir afinidades, el presentador, parafraseando una de las canciones más famosas de Miguel Bosé, ‘Sevilla’, cantó en directo la parte del estribillo de la canción, haciendo su particular versión: “El corazón que a Triana va no se vacunará...”, cantó Juan y Medio especificando que era una canción de Miguel Bosé, “que no se ha vacunado”, provocando la risa entre el público presente e incluso de la presentadora que le acompañaba, Eva Ruiz.

Juan y Medio es toda una figura en la programación de Canal Sur, uno de sus presentadores principales y uno de los rostros más queridos en la televisión andaluza. Cada tarde, de lunes a viernes, presenta junto a Eva Ruiz el programa ‘La tarde, aquí y ahora’, buque insignia de la cadena- aunque en Andalucía se haga referencia de forma más común al programa como "el programa de Juan y Medio". En el magazine acuden a diario varias personas mayores que buscan poner fin a uno de los grandes problemas de nuestra época: la soledad. El equipo del programa lleva a plató a varias personas que cuentan su historia y buscan una compañía.

Por su parte, Miguel Bosé, en una de sus últimas apariciones públicas para promocionar El hijo del Capitán Trueno, su libro autobiográfico, insistió en que no cree en las vacunas, llegando a afirmar que "los gobiernos no nos quieren ni nos protegen. Tenemos que hacer algo por recuperar esta situación. Vacunados y no vacunados, da igual. Mañana a todos nos van a meter en el mismo bote y sufriremos las mismas consecuencias", zanjó con dureza Miguel Bosé, asegurando que los primeros en caer serán "los que tienen la marca de las bestias entre las venas". Además, el autor de canciones tan populares como "Amante Bandido", "Morena Mía" o "Sevilla", en su paso por el programa argentino A24 siguió dando pasos adelante sobre su teoría acerca del COVID - 19: "La narrativa se les acaba. Y se nota porque están forzando la mano. Esto se acaba y todo esto se tiene que acabar. Eso sí, pasarán a nuevas maldades. No nos van a dejar ahora tranquilitos y decir: 'Vale, se acaba esto, perdón. Nos hemos equivocado. Nos ha salido mal el experimento", avisó.

