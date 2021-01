José Manuel Soto critica las palabras de Fernández Vara sobre las vacunas: "Esto es muy fuerte"

La vacunación contra la Covid en España ha sido sin duda una de las noticias más esperanzadoras con la que comenzabamos este nuevo año. Según el plan de vacunación establecido por el Gobierno, las primeras personas en recibir la vacuna están siendo los profesionales sanitarios y los residentes y trabajadores de las residencias de ancianos, de forma que queden inmunizados en primer lugar las personas de riesgo y los que están en contacto permanente con la enfermedad.

Aún así, son muchos los escépticos que dudan de su eficacia o sobre los posibles efectos adversos que podría tener debido a la rapidez con la que las farmaceúticas han desarrollado estos viales.

Este miércoles, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, realizaba unas polémicas declaraciones en las que aseguraba que retrasó la implantación de las vacunas en su región hasta ver la eficacia de las mismas. El mandatario ha sembrado la duda en torno a la eficacia y la seguridad de esta ansiada vacuna, cuestionando los avances científicos.

"Teníamos que hacerlo con prudencia y con cautela los primeros días, hasta que tuviéramos la plena seguridad de que no había ninguna reacción. Esas fueron las razones", ha explicado Fernández Vara.

Si tenía dudas de la vacuna se tenía que haber vacunado él el primero. Estas declaraciones cuestionando los avances científicos y alimentando los bulos y las conspiraciones son muy lamentables, impropias de un Presidente autonómico. No todo vale para justificar su ineficacia. pic.twitter.com/S4C5XEBoKc — Irene de Miguel (@Irenirima) January 13, 2021

Soto sobre las palabras de Fernández Vara: "Esto es muy fuerte"

Las dudas sembradas por Fernández Vara han recibido duras críticas en redes sociales, entre ellas, la del artista sevillano José Manuel Soto. "Esto es muy fuerte, como no me fío de las vacunas vamos a empezar poco a poco por los ancianos y vamos viendo cómo reaccionan..." escribía el hispalense en su cuenta oficial de Twitter.

Esto es muy fuerte, como no me fío de las vacunas vamos a empezar poco a poco por los ancianos y vamos viendo cómo reaccionan...pic.twitter.com/rVZCFStKMr — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) January 15, 2021

Pero no han sido las únicas críticas que ha recibido el presidente extremeño por sus polémicas declaraciones sobre la eficacia de la vacuna. Los usuarios de Twitter han arremetido contra Fernández Vara.

- ¿A que no justificas el retraso en la campaña de vacunación contra el covid con la excusa de que no estábamos seguro de su eficacia?



- Fernández Vara: Sujétame el cubata”. pic.twitter.com/HmnqgKpmv2 — Toni Cantó (@Tonicanto1) January 14, 2021

Primero hemos experimentado con los yayos de las residencias. A ver cómo reaccionaban.

(Fernández Vara, presidente de Extremadura. Y médico forense) pic.twitter.com/JrmnVThAPZ — _Rosewelz (@_Rosewelz) January 13, 2021

No hay peor excusa para que la vacunación haya sido lentísima. Como no nos fiábamos de las vacunas, se las hemos inyectado a las personas más vulnerables, pero muy despacito.pic.twitter.com/q6jDsUGIdr — Siberet (@SiberetSiberet) January 13, 2021

Qué vergüenza, joder. Y lo peor es que, como la gente no tiene ni idea de cómo es el proceso de desarrollo de una vacuna, pues a muchos les colará. "Hemos esperado 15 días a ver si no se moría nadie con esta vacuna que miles de personas se pusieron hace 6 meses". — Blanca Rodríguez «Bandarrita» (@bandarrita) January 13, 2021

Primero hemos experimentado con los abuelos o conejillos de Indias de las residencias. Una vez comprobado que no pasaba nada continuamos con el resto de la población.(Fernández Vara, Presidente de Extremadura y médico forense. Y aquí no pasa nada. pic.twitter.com/BRYsMfGUGL — Loli B. S. (@lobuso52) January 14, 2021

Fernández Vara pide disculpas

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha rectificado sus palabras sobre la vacunación en Extremadura, ya que considera que no sus palabras no se han entendido.

"Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia. Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las RRSS" tuiteaba el presidente.

Cuando casi nadie me ha entendido es que lo he hecho muy mal. No tengo ni he tenido nunca duda alguna sobre las vacunas. Me confieso de haber pecado de prudencia . Acudo humildemente a pedir disculpas al juez supremo de las RRSS. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) January 14, 2021

