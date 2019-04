José Calvo Poyato, protagonista hoy dentro del ciclo de conferencias "El Templo de Córdoba"

Hoy el protagonista del ciclo de conferencias "El Templo de Córdoba", es el profesor y doctor en Historia Moderna, José Calvo Poyato. Y lo hace bajo el título “Cabildo versus cabildo. El crucero de la catedral”. Son muchos los historiadores y estudiosos de la Mezquita-Catedral, que sostienen que de no haberse realizado las obras del crucero y capillas, éste no hubiera llegado hasta nosotros. Pero como indica Calvo Poyato "la historia nos cuenta lo que sucedió en un momento dado, no lo que podría haber ocurrido después de las decisiones tomadas a cabo en su momento". Hace alusión a la controversia de muchos estudiosos sobre el crucero, que sostienen que de no haberse realizado estas obras del crucero y de las capillas, éste no hubiera llegado hasta nuestros días. Calvo Poyato se centrará también en el enfrentamiento entre el cabildo municipal y el cabildo catedral, el cual ha sido estudiado por historiadores.