Jesús León explica que el Córdoba C.F. S.A.D. sale de causa de disolución

El presidente y propietario del Córdoba, Jesús León, explicó la situación económica y deportiva de la S.A.D.en la sala de prensa de El Arcángel. Su primer titular llegó al afirmar con rotundidad que

“Desde ayer el Córdoba no está en causa de disolución por la venta de Andrés Martín. El balance está en positivo y no hemos necesitado activar la cesión del estadio. Estamos prácticamente a cero en la deuda del club, exceptuando la Concursal. Gracias a la venta de Andrés hemos conseguido situar el beneficio del club por encima de los dos millones de euros. El club tiene un patrimonio neto de 226.000 euros y la deuda concursal está en 963.000 euros". León explicó mal este hecho, porque ese patrimonio neto no permitiría a la S.A.D.salir de causa de disolución, posteriormente desde el club se añadió que en realidad, ese patrimonio -y según sus cuentas- es de 1,1 millones y esa cifra es la diferencia positiva respecto del mínimo exigido por capital social.

En cuanto a la operación que ha permitido esta mejoría en los datos, el traspaso de Andrés Martín, explicó el montoreño que “Es una operación que he llevado yo con Raúl Martín Presa -presidente del Rayo Vallecano-. Raúl habrá tirado de sus conocidos para pedir opinión sobre el jugador, pero la operación la cerramos entre él y yo el sábado. Luego había una negociación entre el Rayo y el jugador. A partir del partido del Deportivo, que no sube, ellos cierran su acuerdo. Se ha cerrado en 2,5 millones al contado, más medio millón en variables por 15 goles que anote en los cinco años de contrato, más un 15% de los derechos económicos”.

El presidente esgrimió que los problemas de tesorería se produjeron por “el excesivo gasto que tuvimos la temporada pasada. Por otro lado, está la deuda que me encuentro de la anterior propiedad. El 22 de enero de 2018, cuando yo llego al club, las facturas que estaban contabilizadas sin pagar son de 4,042 millones de euros. Desde ese día hasta el 30 de junio pagamos 1,083 millones. En la temporada que se cierra el domingo hemos pagado 1,7 millones. Quedan pendientes 1,24. La deuda del club no era cero. Si esto se suma a lo que ya he contado, pues evidentemente se va a un exceso de gasto”.

Tras incidir en que el presupuesto para la 19-20 rondará los cuatro millones, adelantó que el central internacional panameño Fidel Escobar será presumiblemente el segundo refuerzo del club, que también tanteó -según León- a Fran Cruz. También apuntó el dirigente sobre el Director General Alfredo García Amado que “en Segunda B creo que un club no puede tener ese puesto, por lo que tenemos que amortizarlo. Espero que siga de alguna manera vinculado al club, pero no puede permitirse un puesto así”.