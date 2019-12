"No me gustaría ser Ministro de Exteriores en un gobierno de Sánchez, en uno de González o de Guerra pagaría"

El salón de actos de Cajasur-Gran Capitán albergará hoy a partir de las 19.30 y dentro del Foro ABC la presentación del libro "Con Pajarita y sin tapujos" del diplomático y escritor Inocencio Arias. La entrada es libre hasta completar aforo. Hoy le entrevistamos en COPE Córdoba.

-Con Pajarita y sin tapujos es un repaso a la actualidad sin medias tintas y con el clásico tono de Inocencio Arias. Un tono, si me permite decírselo, poco diplomático, ¿no?

-Al estar jubilado ya puedo quitarme los corsés y las trabas que tenía cuando estaba en activo. Puedo hablar más claro. Sin tapujos.

-Usted conoce perfectamente la idiosincrasia estadounidense. ¿Le sorpende el fenómeno Trump y la acogida de sus decisiones una vez llegado al poder?

-Es más inquietante de lo que podía pensarse. Me sorprendió que ganara, pero luego te das cuenta de que hubo razones para que ganara. Hizo una campaña muy inteligente. Él o quienes les asesoraban no son tontos y sabían dónde tenían que concentrarse para conseguir votos decisivos. La señora Clinton, aunque partió con ventaja de dinero, conocimientos y experiencia en el fondo era una candidata mediocre porque muchos americanos la consideran un poco cínica y oportunista. Hay un dato curioso: las mujeres más cultas de Estados Unidos votaron más a Trump que a ella. En las encuestas los americanos decían que era inteligente, pero no digna de confianza.

-Hablamos de otra mujer. En estos días se está reclamando con especial intensidad la lucha por el Medio Ambiente. ¿Qué le parece el papel de Greta Thurnberg?

-La idea que persigue me gusta, pero ella no me entusiasma. Una niña que abandona los estudios y que monta estos shows de ir en catamarán... Si uno calcula lo que cuesta la gente que va a recoger el catamarán, que son cinco billetes de avión... ha polucionado más que si hubiera venido directamente en avión. Está bien para llamar la atención sobre un tema que nos preocupa, pero tiene un punto de show. De espectáculo falso.

-También preocupa el Brexit ¿Es un drama en ciernes o apenas una amenaza para que Europa despierte?

-Va a ser malo para Europa y sobre todo para Gran Bretaña. Se va a poner en dificultades el mantenimiento de Gran Bretaña tal y como está concebido. En Escocia van a aumentar las ganas de irse, en Irlanda de Norte aumentarán las ganas de unirse a Irlanda. Va a ser un golpe económico para Europa, pero más para Gran Bretaña.

-Con su experiencia, ¿es el mundo un lugar más seguro que hace, por ejemplo, veinte años?

-Cuando se derribó el Muro de Berlín y explotó la Unión Soviética el mundo parecía que iba a ser más seguro. No lo es tanto, pero no estamos más inseguros que hace cuarenta años. Ahora tenemos el terrorismo islámico suicida, que es lo peligroso, pero en otros tiempos ha habido otras amenazas. No hay que dramatizar.

-Si fuera Ministro de Exteriores en estos momentos, ¿cómo explicaría a sus colegas del resto del mundo lo que está sucediendo en Cataluña?

-Siendo Presidente de Gobierno Pedro Sánchez sería muy difícil de explicar, porque mi interlocutor francés, rumano, argentino o mexicano me diría inmediatamente que si yo estoy diciendo que Cataluña lleva formando parte de España más tiempo que mi pueblo de Andalucía cómo se explica que el presidente de su país llegue al poder apoyándose en esas personas que quieren destrozar España. ¿Cómo está pactando con unas personas que quieren romper España en estos momentos? No me gustaría ser Ministro de Exteriores en un gobierno de Sánchez, en uno de Felipe González o de Guerra pagaba por serlo. Hay cosas inexplicables para un extranjero.

-Por cierto, como madridista confeso, ¿teme lo que pueda pasar el próximo miércoles en Barcelona?

-Sí, porque el F.C. Barcelona va a hacer concesiones, pero no todas las que quieren los gamberros que quieren reventar el partido y pensando sobre el asunto creo que debían haber forzado a que se disputara el partido en Madrid en esta vuelta, a ver si en marzo se han calmado los ánimos. Lo que quieren ellos es que usted y yo hablemos del tema, y sobre todo que hablen la prensa alemana, argentina, francesa, norteamericana... y que para que hable la prensa tienen que hacer alguna estupidez o barbaridad. Si solamente silban cuando entre el Madrid al campo no van a generar titulares. Titulares generarían si la policía cargara contra ellos y pudieran sacar sus fotos.

-Una última que no me resisto a hacerle: ¿estuvo a punto de participar en una película de Woody Allen?

-Sí, es cierto. Gracias al actual Rey de España Felipe, porque estuve comiendo con él y me dijo que iba a cenar con Woody Allen. Yo le comenté que había hecho películas en España con directores como Berlanga, Summers o Garci, pero mi sueño sería hacer una película con Woody Allen. El Rey me dijo que iba a intentar traerlo a mi casa a tomarnos una copa o a una cena, pero Woody no vino. Estuve a punto de hacer otra con Sidney Pollack, me prometió un papel que luego me retiró.