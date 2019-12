González afirma en COPE que no tendría problemas en llegar a un acuerdo con Minoritarios por la SAD

Tres son las opciones en el horizonte societario del Córdoba CF SAD. La venta de la unidad productiva, propuesta por Crowe – que ayer salió "satisfecha" de la reunión con los servicios jurídicos de la RFEF- y con el respaldo de administrador concursal y Juez de lo Mercantil o la continuidad de la SAD actual bien a través de una inversión liderada por Minoritarios o bien por otro postor que espera en estado latente al desarrollo de los hechos. El plazo de resolución de este conflicto jurídico no debería ser superior a las 24 horas.

Hoy hemos tenido en nuestro tiempo de Deportes a Carlos González porque Azaveco no renuncia a ejercer sus derechos societarios sobre la SAD, y no acepta la opción propuesta por Infinity. El ex presidente cordobesista catalogó de "broma" esta alternativa. Igualmente, dijo que el Córdoba C.F.está "desprotegido porque el administrador judicial y el concursal son la misma persona". Además, se preguntó: "estará domiciliado en Bahréin, pero ¿quién está detrás del fondo?". De paso, González ha allanado el camino para una posible entrada de los Minoritarios: "yo no estoy en ninguna operación salvo la nuestra. Si Minoritarios quiere hacerse con el club no tendremos ningún problema con ellos".

Mientras tanto la pelota sigue rodando y hoy el centrocampista Imanol García ha reconocido la intranquilidad que vive el vestuario con la maraña en la que se encuentra la institución y con los más de tres meses de impagos: "estamos contentos por la victoria del domingo porque necesitábamos dar un golpe sobre la mesa, pero por otro lado inquietos por la situación del club. Sabemos que es una semana importante". Igualmente, argumentó que "no tenemos noticias de cobro, así que estamos centrados ya en el Sanluqueño. En estas situaciones se consiguen cosas positivas como la unión entre la plantilla y la afición”.