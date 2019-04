Francisco Carmona: "“Córdoba está fuera del mapa de los inversores”

Para el secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructura (Construcor), Francisco Carmona, la situación actual “es de frustración y de desencanto porque estos años no se han aprovechado”. Hacía referencia no solo a la necesidad de reactivar la actividad, sino en haber ejecutado en estos años una serie de infraestructuras fundamentales para la generación de empleo de la ciudad. Esas infraestructuras sin ejecutar pasan por ejemplo por la Ronda de Córdoba, la variante y su conectividad con otras infraestructuras pensando en la logística, y muchas más que Carmona no ha querido mencionar.

Carmona afirma “que debemos competir y en las mejores situaciones, porque otras provincias lo están haciendo y nosotros nos estamos quedando a la cola. Tenemos un gravísimo problema de gestión, de incapacidad y de ineficiencia”, haciendo referencia a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Se ha centrado en hablar de las zonas inundables y de qué manera no se trabaja en solucionar. Esta norma se hizo para evitar las posibles responsabilidades de las distintas confederaciones hidrográficas, poniendo en el punto de mira a los propietarios de estas viviendas. "En vez de invertir en limpieza de cauces, se traslada la responsabilidad a los propietarios de las viviendas que ocupan esas zonas". Para Carmona “la situación es muy preocupante, porque estamos hablando de unas zonas que es necesaria su revitalización económica, porque ya vienen arrastrando un proceso de deterioro”. Y ahora los propietarios que desean realizar alguna reforma o rehabilitación, se encuentran con un problema.

Francisco Carmona también se ha centrado en los problemas del casco antiguo de la ciudad de Córdoba.