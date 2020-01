Final de locos en Huelva (2-2)

El Córdoba C.F.igualó a dos en su visita al Colombino en un partido en el que empezó perdiendo y terminó remontando a apenas tres minutos del final. Cerca de mil aficionados blanquiverdes se dieron cita en el estadio onubense para disfrutar del habitual buen ambiente entre las dos aficiones andaluzas.

De inicio, y ante las ausencias de Chus Herrero y Fidel Escobar, Agné decidió colocar a Raúl Cámara de lateral zurdo y a Xavi Molina de central junto a Djetei, dejando así a Jesús Álvaro de interior izquierdo. Para el remate el aragonés optó por Ortuño de inicio. Su apuesta no funcionó porque el Córdoba estuvo muy espeso en la circulación de balón y nada expeditivo en defensa. Además, el Recreativo se adelantó merced a una acción individual de Quiles mal defendida por Molina. El zurdazo del ex cordobesista sorprendió a un Isaac Becerra que tampoco estuvo ágil de reflejos. Era el minuto 23 y desde ese momento hasta el descanso el Córdoba apenas inquietó la meta de Nauzet. La pelota pasaba por la botas de González y de Imanol, pero no llegaba a generar peligro en las inmediaciones del área rival.

En el descanso Agné cambió a Cámara por Owusu y, de paso, modificó su esquema pasando a jugar con un 4-4-2. El equipo, más descarado y con más profundidad, comenzó a rondar el gol. Zelu y Fernández tuvieron sendas oportunidades, pero el empate tuvo que llegar en el minuto 75 de penalti en una acción en la que Morcillo trabó a Owusu. De las Cuevas ejecutó la pena máxima con tranquilidad.

El Recre acusó el golpe y parecía asumir el empate como mal menor, pero en el 93' Owusu -tal vez en fuera de juego- culminó de cabeza una buena jugada ensayada de los cordobesistas. La euforia apenas duró dos minutos porque el conjunto blanquiverde no fue capaz de evitar que en la última acción del choque Nano centrara al área y Jesús Álvaro -sin querer- rematara contra su portería obrando el 2-2 final.

Con el marcador el Córdoba termina la primera vuelta con 31 puntos merced a ocho victorias, siete empates y cuatro derrotas. El primer encuentro de la ronda final tendrá lugar el próximo domingo a las seis de la tarde ante el colista Recreativo Granada en Los Cármenes.