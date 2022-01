Estos son los autónomos más vigilados por la Agencia Tributaria

Es el más castigado por la crisis y también suele ser el más perseguido por Hacienda. En el colectivo de autónomos, por necesidad o por picaresca, suelen darse casos de economía sumergida. Pequeños negocios en los que se suceden continuos pagos pequeños. El Gobierno está decidido a acabar con estas pequeñas infracciones, por lo que los trabajadores por cuenta propia están especialmente vigilados en el tejido empresarial español.

Aunque la Agencia tributaria controla absolutamente todo el colectivo de autónomos hay un grupo de estos profesionales en los que está especialmente puesta la lupa. Son los conocidos como los 'moduleros', quienes liquidan sus impuestos a través del sistema de estimación objetiva, o sistema de módulos, de ahí el nombre que reciben.

El motivo de la más estricta vigilancia a estos profesionales radica en que, a diferencia del resto, no tienen que llevar un registro estricto de sus ingresos, ya que los declaran en base a una estimación aproximada. Estos trabajadores, además, suelen regentar pequeños negocios como fruterías, carnicerías, bares o restaurantes. Son actividades en las que se llevan a cabo muchos pequeños pagos en efectivo, por lo que los autónomos tienen mayores posibilidades de no declarar todos sus ingresos y así cometer un fraude.

El Gobierno quiere q coticemos como asalariados pero con derechos de autónomos

-tendremos vacaciones de un mes pagadas?

-Cobraremos nuestro trabajo aunque tengamos morosidad?

-Garantizará una indemnización si hay q cerrar la actividad??

No tienen ni idea de lo q es ser autónomo — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) January 16, 2022

El efectivo es el principal motivo para esta persecución fiscal, porque la Administración es consciente del nivel medio de ingresos que se da en un sector. Los inspectores de Hacienda investigan la capacidad de facturación que puede tener un negocio determinado, en un barrio concreto.

Por ejemplo, si el resto de peluquerías de una zona declaran un nivel medio de ingresos cercano a los 10.000 euros mensuales, es poco probable que un autónomo en concreto declare 5.000 euros. Por eso, de producirse esta coyuntura, es relativamente fácil que un inspector se acerque al negocio a preguntar los motivos para corroborar que no se trata de un fraude.

Sigue el debate en torno a las obligaciones fiscales de los autónomos

Por otra parte, hoy mismo se seguirá discutiendo entre las organizaciones de autónomos y el Gobierno, la propuesta del Ministro Escrivá que supone borrón y cuenta nueva en la cotización de estos trabajadores a la Seguridad Social. Sobre la mesa, un sistema de cuotas según sus ingresos.

La reforma de la cotización a la Seguridad Social de los autónomos es uno de los compromisos del Gobierno con Bruselas. Moncloa quiere que esté lista a finales del primer semestre y entrará en vigor en 2023 con un despliegue progresivo en 9 años. Con de 13 tramos de cotización por ganancias reales es decir después de haber deducido impuestos y gastos, supone el cambio total de la actual forma de tributación de los trabajadores por cuenta propia. Hasta ahora, aunque había varios tramos, elegían la cuota a pagar independientemente de sus ingresos. Sasha Andrey es directora de Gestinalia y explica en COPE que “hasta ahora ganes o no ganes, tengas o no beneficio puedes pagar, si así lo eliges, lo mismo que alguien que tiene el triple de beneficios”. Por ejemplo, un profesor que da clases particulares y gana lo justo pagará 287 Euros al mes, el mínimo actual que puede ser lo mismo que pago yo con una gestoría y una cartera de clientes”.

El 80% de los autónomos están pagando actualmente la cuota mínima. Según el esquema del Ministerio de Seguridad Social en 2031, cuando terminará la progresión, quienes ganen menos de 600 Euros cotizarán 184€ y a partir de 4.050 de renta neta serán 1.267€. Las cantidades de partida para 2023 son diferentes, 281€ para las rentas más bajas, hasta 900 Euros, y 391 desde los 1.125,9€. Las primeras irán reduciéndose año a año y las siguientes en progresivo aumento. Por ello el Gobierno mantiene que es un sistema equitativo por el que la mayoría de los autónomos cotizarán menos. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Sasha Andrey comenta que “partiendo de una buena intención, intentar ajustar la cotización a los ingresos, el sistema no está bien desarrollado” No hay tope y pagarán lo mismo quienes ganen varios miles de beneficio que quienes tengan una renta de 4.050€. Y en determinados tramos el coste será mucho más gravoso comparativamente. Por ejemplo "una persona que gane 1.500 Euros tendrá que pagar 475, casi un tercio, es mucho dinero -asegura- por tanto el sistema es injusto".