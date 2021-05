Esperanza Aguirre vuelve a televisión, pero en esta ocasión no será para conceder una entrevista o dar su opinión sobre los asuntos de actualidad, sino que lo hará en calidad de concursante. La que fuese expresidenta de la Comunidad de Madrid tuvo una primera experiencia como concursante de 'Pasapalabra' cuando el programa se emitía en Mediaset.

En general, la política no cometió demasiados errores, aunque sí se la vio un tanto desubicada y sin prestar demasiada atención al marcador. Aguirre comenzó el programa sin saber exactamente cuál era la dinámica del programa. "En algunas pruebas no he dado una, pero en otras sí", reconocía Aguirre en una entrevista para la web de Mediaset. "Había visto algunos programas y me había parecido dificilísimo".

Esperanza Aguirre anima a otros políticos a ir a Pasapalabra y

@Pablo_Iglesias_ ‘coge el guante’ ?? Vídeo ???? https://t.co/2nkzrBg9ebpic.twitter.com/LLzwKavuZ3 — Que no salga de aquí (@quenosalga) February 11, 2019





Dos años más tarde, Esperanza Aguirre se ha animado y volverá a repetir su experiencia como concursante, esta vez, en el nuevo concurso de Amazon Prime.





Esperanza Aguirre se convierte en el fichaje bomba del nuevo concurso de Amazon





La ex presidenta de la Comunidad de Madrid se pondrá al frente de los fogones para demostrar su valía a la hora de preparar diferentes postres en la primera edición del 'Celebrity Bake Off' en España, que presentarán Paula Vázquez y el actor Bays Efe.

El obrador de #CelebrityBakeOff empieza a llenarse con las primeras reposteras??‍?? ??: @soyunapringada_ y @esperanzaguirre.



¿Quieres saber quiénes son los siguientes? Próximamente en Prime Video. pic.twitter.com/BgfqArxuX2 — Prime Video España (@PrimeVideoES) May 11, 2021

Aguirre es la primera concursante confirmada junto a la youtuber Soy una pringada, que también será su primera participación en un programa de este tipo para Esty Quesada, que hasta ahora ha presentado Snacks de la tele en Cuatro y el docureality Road Trip de TNT, junto a Nuria Roca, además de actuar en diversas series como 'Paquita Salas'.





Con su particiación Esperanza Aguirre da el gran salto a un programa de entretenimiento siguiendo los pasos de otros políticos como Celia Villalobos que participó en ‘MasterChef Celebrity 5’ y de Toni Cantó, que hizo lo propio en ‘Mask singer: adivina quién canta’.





¿Cómo funcionará 'Celebrity Bake Off'?





'Celebrity Bake Off' es la versión del concurso con famosos del formato que ya tuvo una primera edición anónima en Mediaset, entonces presentada por Jesús Vázquez. Ahora serán Paula Vázquez y Brays Efe quienes tomen las riendas del programa. Sus aspirantes competirán por convertirse en el mejor pastelero VIP de España; y constará de 10 entregas de 50 minutos.

En ‘Celebrity Bake Off España’, 12 concursantes, todos ellos rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país. Bajo la atenta mirada de jueces expertos deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por ‘Celebrity Bake off’ y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.





