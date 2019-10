Entrenas no se explica la anulación del Consejo del Córdoba C.F.

En un movimiento desconcertante, el Córdoba C.F. S.A.D convocó y desconvocó un Consejo de Administración en menos de 24 horas. El motivo oficial de la anulación obedece a problemas de agenda de algunos consejeros, aunque según ha podido conocer COPE Córdoba existirían de fondo dudas en el actual presidente Jesús León sobre la aprobación de alguno de los siete puntos propuestos en el orden del día, especialmente el que habla de la "renovación de facultades de administración al presidente y Consejero Delegado del club", clave para el control de la entidad. Otros de los puntos a tratar eran las decisiones a adoptar y respuesta al requermiento notarial realizado por AZAVECO para la convocatoria de una Junta General, el requermiento del libro de accionistas y acciones penales contra Magdalena Entrenas, el informe de situación y la delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

La Consejera Magdalena Entrenas explicó en Cope que tiene constancia de que todos los consejeros se encuentran en la ciudad y en consecuencia no entiende que se desconvocara. Apuntó igualmente que "quiero hacer una serie de planteamientos que por cuestiones de secreto no puedo decir que a lo mejor ha provocado alguna sospecha y por eso se abortara el Consejo". Entrenas considera que no es viable que el club siga en esta línea:" no sé lo que tiene en mente el señor León, pero me parece una situación inviable en todos los aspectos. Iba a hacer una serie de planteamientos que se debatieran y votaran en el Consejo y cada uno manifieste su voto". Entrenas no tiene ninguna intención según ratificó a COPE de entregar el libro de accionistas al Consejo, tal y como se le ha requerido desde la propiedad.

Por otra parte, este miércoles se ha conocido el fallo de la sentencia por la que el Córdoba deberá indemnizar a Antonio Romero Campanero, ex responsable de los servicios jurídicos del club, con 64.294 euros más las costas procesales.