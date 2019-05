Entrenas: "Buscar el dinero no me corresponde"

Magdalena Entrenas, Consejera del Córdoba C.F., ha comparecido hoy en rueda de prensa en la Asociación Provincial de Joyeros para hablar de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 sobre la nulidad del diseño del corazón registrado por Tous.

En dicho acto se ha pronunciado sobre la situación del conjunto cordobesista. Tras catalogar de "muy positivo" el amistoso entre el Córdoba femenino y el Atlético B -"que fue íntegramente pagado por el Banco de Santander"-expresó que "no está de acuerdo" y "no puede ser ajena" a los impagos y que ella también los sufre, así como que "tiene en su corazón" a quienes no cobran pero "buscar el dinero no me corresponde a mí".

Sobre la irrupción en escena de Carlos González relató que "no tiene costumbre de seguirlo en ningún sitio, pero creo que mintió más de lo que habló. Cuando salgan en su momento sabremos si es verdad o no". En referencia a la información de Cope sobre la operación de compensación de préstamo por 295.000 euros expuso: "creo que es incorrecto. Ese coche no compensa ningún préstamo. Cuenta todavía".

En nuestro Tiempo de Deportes hemos analizado las palabras de Entrenas y la puesta en escena de Carlos González y Oliver con Javi Gómez (ABC) y Rafa Cano (El Día). También hemos entrevistado al presidente del Córdoba Futsal José García Román y a Eusebio Borrajo con su FIT RUN Córdoba.