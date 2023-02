La 10ª edición del Cross Batalla de Munda alcanzará cifra récord de participantes

El delegado de Deportes, Miguel Sánchez, y Miguel Feria, de Montilla Running, y Alo García del colectivo No Me Abandones en la Cima, han presentado esta mañana, en uno de los tramos de la carrera, la que será la décima edición de la prueba pedestre Cross Batalla de Munda, una cita deportiva que ya es un clásico del calendario cordobés y que se celebrará el próximo 12 de febrero, domingo, este año “con una cifra récord de participantes”, más 900 corredores y senderistas inscritos, que contará con dos nuevas categorías, senderistas para 10 km y Nordic Walkers para 10 km también.

El delegado de Deportes, Miguel Sánchez, ha querido agradecer a Miguel Feria y al equipo humano de su asociación y a todos los voluntarios participantes por “consolidar esta carrera que ya es una cita de febrero ineludible”, y a Diputación de Córdoba que este año también colabora como patrocinador del evento junto a diferentes firmas montillanas que la hacen posible.





Un recorrido que es un “rompe piernas”





El recorrido, de 19 km, es un “rompe piernas por caminos rurales con un final demoledor”, según ha explicado Miguel Feria, que partirá como ya es habitual desde la Cooperativa de la Unión, en la Avenida de Italia, a las 8.30 (para senderistas y Nordic Walkers) y para los corredores a las 10.30, adentrándose posteriormente por senderos rurales y alcanzando bellos parajes como la icónica mole rocosa de Piedra Luenga.

Como viene siendo habitual, la prueba mantiene la categoría de corredores descalzos o minimalistas, siendo como es un referente del barefoot running nacional desde su nacimiento, y este año cuenta con participantes que buscan alcanzar el podio como el atleta lucentino Antonio Montero, la cordobesa Raquel Bermúdez, o la atleta local María del Mar Marqués, entre otros.

En cuanto a la programación paralela de la cita deportiva, el delegado de Deportes ha señalado que dará comienzo el sábado 11, desde las 9 de la mañana, con las tradicionales visitas guiadas a bodegas de la localidad, como la bodega de la Cooperativa de la Unión, también habrá visitas guiadas a Tonelería del Sur, para conocer este oficio artesanal de proyección internacional; visitas culturales al Castillo del Gran Capitán, a la Casa del Inca Garcilaso y al Museo Garnelo; una cena en el restaurante Gambrinus, la ya tradicional Cena de la Pasta, y un programa de conferencias, por la tarde, en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio, en el que Carlos Ortiz, fisioterapeuta y osteópata hablará de la Biomecánica y la readaptación funcional en el Trail running y Fran Serrano, también osteópata, fisioterapeuta y acupuntor tratará temas relacionados con el estilo de vida de los deportistas.

Durante estos diez años que cumple la Cross Batalla de Munda, se han recaudado en torno a 40.000 euros para diferentes causas solidarias, según ha señalado su organizador, Miguel Feria, apoyando entre otras causas al colectivo No Me Abandones en la Cima, un grupo de amantes del deporte que trabaja con niños que se encuentran en exclusión social; se viene apoyando también el tratamiento de Sara, una niña cordobesa, y, según ha explicado, Alo García, la presidenta de No Me Abandones en la Cima, “este año se ha querido diversificar para apoyar diferentes causas, por lo que, además de Saca la Lengua a la ELA se han incluido también la ayuda para un niño malagueño enfermo de cáncer”. Para apoyar todas estas causas, la organización pondrá a la venta durante toda la prueba camisetas y productos de merchandising.





Dispositivo de seguridad





En esta edición, dada la gran cantidad de corredores y senderistas participantes y acompañantes que se darán cita en las inmediaciones de la salida y meta de la carrera, el delegado de Deportes también ha informado del dispositivo de seguridad diseñado, en el que intervienen Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios de la organización, que cortará el tráfico el día de la carrera, desde las 8 de la mañana hasta la finalización de la prueba.

Según informa Policía Local, habrá corte total en la zona de confluencia de la salida/meta en Ronda del Canillo, a la altura de Santa Teresa de Jornet, en la Avenida de Italia, a la altura de Giner de los Ríos, en el inicio de la Avenida de Italia, a la altura de la zona del semáforo de dicha calle y en la calle Jaén, esquina Río de la Hoz.

También existirá vallas informativas anunciando el corte en el tráfico de la Avenida de Italia, en la Ronda del Canillo a la altura de Teresa Casas, en la Rotonda del Niño Ríos, en la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo a la altura de calle Albero, en la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo a la altura de la curva de la estación, en los alrededores de la Cooperativa de La Unión, en la Avenida de Italia, a la altura de Ginés de los Ríos, hasta el CEIP San Francisco Solano y por Ronda del Canillo hasta Santa Teresa Jornet