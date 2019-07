La 5ª edición de la carrera popular "Night Running" alcanza los 1000 inscritos en su tercera semana

El 28 de septiembre llega una nueva edición, la quinta, de la carrera popular de Rock FM, "Night Running". Una prueba abierta a todos los públicos (mayores de 16 años) con un recorrido urbano de 8 kms.

El recorrido, que se puede consultar en la página de la carrera, discurre por las principales calles del centro de Córdoba, Avenida América, Gran Capitán, Ronda de los Tejares, Cruz Conde, Tendillas, Claudio Marcelo, Mezquita Catedral, junto con los grandes clásicos del rock, que acompañarán a los corredores en diferentes puntos de la ciudad. Cada dos kilómetros aproximadamente, la mejor música de Rock FM estará presente durante todo el recorrido. También habrá dos avituallamientos con agua fria, uno en carrera, a la altura de la Avenida del Alcázar, y otro en meta, con bebidas y alimentación deportivas.

Cada año, la carrera rinde homenaje a uno de los grandes clásicos del Rock, si el año pasado le tocaba el turno a David Bowie y a uno de sus principales temas "HEROES", en esta ocasión no han pasado por el alto el fenómeno del año tras el estreno de la película "Bohemian Rhapsody", Queen y uno de los temas que identifican a la banda británica, "We Will Rock You".

Para ello han creado un claim específico para la carrera con la base del tema, "We Run, We Run, With You", que puedes escuchar aquí. Las inscripciones permancerán abiertas en www.nightrunning.es hasta agotar los 2.000 dorsales.

La 5ª edición de la Rock FM Night Running cuenta con el patrocinio del Grupo Mezquita Motor, Centro Comercial El Arcángel, Hélice Motor, Fausti el Sabor, Tempo, Clínica de implantología Dental Dr. Gutierrez de Ravé, Uned Córdoba, y la colaboración del Instituto Municipal de Deportes.

La carrera cuenta con varios canales para estar informado, en Twitter, Facebook y en Telegram, donde en estos momentos tienen una encuesta para que los participantes decidan el color de la camiseta conmemorativa de la 5ª edición.

Si quieres ver como fue la anterior edición, aquí tienes un vídeo de la carrera del año pasado con "HEROES" de Bowie como protagonista.