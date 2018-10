La Diputación solo ha ejecutado un 18% de la obra pública

El Portavoz popular en la Diputación, Andrés Lorite, ha denunciado la baja ejecución de Obra Pública en la Institución Provincial. Para Lorite, la ejecución de este capítulo del presupuesto es sinónimo de generador de riqueza, ya que se crean contratos y empleabilidad para la ejecución de los mismos.

Andrés Lorite ha pedido al equipo de Gobierno que licite lo que queda antes de que acabe el mandato y no culpe a los técnicos. Además, Lorite le ha recordado al presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, que el superávit es consecuencia de no hacer las inversiones que se plantean y que no presuma de ello.