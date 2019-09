Diarios de la B. Episodio 2. Yecla

A la entrada de Yecla si uno viene por Bonete se encuentra un rótulo publicitario en el que se puede leer: "Hemorroides, Fisuras anales y varices. No sufras más en silencio". Tal amenazante bienvenida únicamente se puede comparar al "Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate" que Dante imaginó en la puerta del Infierno.

El miedo es una defensa natural ante la incertidumbre, por eso los cobardicas nos sentimos tan cómodos en el pasado. Nos aventuramos en el desierto de la Yecla que sesteaba en plena celebración báquica de un domingo de feria. Nadie en su Plaza Mayor. Todos sus mayores -yo calculo que casi todos- arrastrando fichas de dominó en el salón con sillas de escay del Bar Borneo mientras en la barra otro paisano que bajaba un poco la media de edad preguntaba el resultado de la selección de baloncesto -que hacía varias horas se había proclamado campeona del Mundo- mientras apuraba su chupito en copa de balón de ballantine's. A palo seco.

El estadio de La Constitución, hogar del Yeclano, es el pretérito perfecto para los nostálgicos. En la encalada pared de la calle del aparcamiento aledaño, al lado del recinto ferial, una pintada enigmática decía "Ojalá siempre". Luego, un acceso al campo basado únicamente en la palabra del redactor -"soy yo el de la hoja"- y en un control tan manual como una equis pintada a bolígrafo que indicaba que el acreditado ya había pasado. Da gloria no tener que enseñar ni el DNI ni escuchar mil preguntas. Si uno va a La Constitución es adrede y de verdad.

El camino desde el acceso en ese recinto -el mismo que el de los futbolistas, por cierto- al terreno de juego permite ver todas las tripas del campo. La reducida sala de prensa se encuentra justo al entrar, por si hay que salir corriendo tras escuchar a los protagonistas. La zona mixta es cualquier lugar en el que se pueda entablar una conversación. El pasillo que conduce al aseo y a las gradas está protegido por unas cerámicas de casa de abuela de pueblo y un encalado que pide a gritos un relevo. Las localidades son cemento del 44 hecho a prueba de pelotazos de mikasa y de pisadas de albero. La prensa, dignamente organizada por un eficiente director de comunicación del club a pesar del escaso espacio,se debe parapetar debajo de la mesa corrida y proteger sus pertenencias con rapidez si no quiere que los periquitos que riegan el campo arruinen su labor o su propia imagen. Un campo de fútbol, en suma. Un lugar en el que los jugadores no necesitan parecer sino ser porque están tan cerca de la vista de su público que no engañan a nadie. Un espacio tan sincero que le puedes chivar mientras cuentas lo que pasa al micrófono al auxiliar -¡qué leches: al linier de toda la vida!- si un fuera de juego era o no.

Y allí donde el fútbol no se parece a un centro comercial el Córdoba pecó de creerse demasiado ajeno o de no querer parecerse a lo que debe ser. Se contagió del singular trotar del extremo Alayeto; del 1.97 de Iker Torre -es que hasta los apellidos quedan bien en un escenario tan de cuento de Oswaldo Soriano- o de las trompadas del central Chino, que lleva tantos años jugando al fútbol como tiene el club para el que trabaja cuando no lo hace de comercial.

El partido termina empate a dos. Y mientras miraba las bengalas con las que los más fieles del Yeclano -sí, bengalas ruidosas y luminosas- festejaban el punto se me vino a la cabeza la imagen del único aficionado en el mundo que es del Yeclano y del Córdoba. Le encontré una hora antes del comienzo luciendo una camiseta moderna del equipo de la ciudad donde nació y vive y con la cabeza cubierta con una gorra desteñida con el escudo antiguo del Córdoba serigrafiado. Él me levantó el pulgar sonriente mientras su padre me explicaba que su abuelo ha sufrido mucho por el equipo de la tierra de la que tuvo que marchar. Me preguntó qué le pasa al Córdoba. Busqué palabras de esperanza en rincones ocultos de la mente. El dedo del chaval hacia arriba me decía que todo, como sea y aunque sea apelando a su propia incomprensible existencia, saldrá bien.