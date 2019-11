Diarios de la B. Episodio 6. Talavera.

Vean la imagen que ilustra este artículo. Minuto doce del segundo tiempo del Talavera-Córdoba. Dos jugadores del mismo equipo saltan en tierra de nadie para disputarse una pelota de esas que llaman dividida sin que nadie haya demostrado que el cuero es tan sencillo de partir. Las miradas de estupefacción de sus compañeros de profesión e incluso del árbitro denotan la carencia de lógica en la acción. El siguiente capítulo del sainete, el siguiente frame, mostraría a uno de los saltarines -Zelu- quejándose al comprobar que del golpe ha salido peor parado que su compañero de despropósito -Imanol-. En primera instancia se diría que incluso está pidiendo que le saquen tarjeta al coyuntural quintacolumnista.

El Córdoba C.F. está dando diarios motivos para el sonrojo. Los despachos son ahora un nido de víboras y la verdad que se muestra en el campo, la única por la que tiene sentido todo lo que se mueve en la tramoya de este espectáculo, parece de mentirijillas.

Se puede encontrar en la gestión del peor presidente de la historia de la entidad justificaciones al insuficiente bagaje deportivo de una plantilla confeccionada para subir. Se puede justificar con los impagos y todo el naufragio institucional que el Córdoba perdiera ayer ante un rival en zona de descenso que había perdido sin marcar sus tres últimos encuentros como local. Se pueden buscar mil razones. Pero no se puede excusar que un club de fútbol profesional no ofrezca lo mejor que lleva dentro al menor revés.

Si, como dejan entrever algunos, la falta de liquidez está pesando en las piernas de los futbolistas sería conveniente que algún componente de peso de la plantilla tuviera personalidad y lo expresara públicamente cuando tuviera oportunidad (no será en COPE porque a nosotros no nos dejan entrevistar a profesionales del club). Porque en Talavera, con su horrenda actuación, los jugadores del Córdoba no castigaron a Jesús León ni a Zarza ni a Zulategui ni a González. En Talavera los agraviados fueron Javi, Fernando, Francisco Javier, Mario... Son los nombres de algunos de los seguidores que prestaron cuerpo y alma para acompañar a quienes debían haber representado el escudo que aman. A alguno de ellos el propio técnico Raül Agné les trató de explicar de inexplicable sin justificar lo injustificable (le honra).

Explicó Jorge Valdano en una conferencia que una vez una plantilla de la que formaba parte se quejó a su técnico después de un entrenamiento que se hizo largo. Al día siguiente ese entrenador les despertó a las cinco de la mañana y, sin desayunar, les llevó al autobús pero no para entrenar sino para dejarles en la entrada de una boca de metro desde donde vieron el trasiego de trabajadores normales que se dirigían a sus respectivas ocupaciones. "Este gente sale de casa a la mañana cuando sus hijos están durmiendo y vuelven a sus casas por la noche cuandos sus hijos ya están durmiendo. No me vuelvan a decir que el entrenamiento es largo", les dijo el entrenador de un Valdano que terminó su anécdota apuntando: "No recuerdo un autobús más silencioso".

Este lunes quise tener en nuestro Tiempo de Análisis a uno de los que se desplazó hasta Talavera. Javi Jiménez declinó amablemente porque solo pudo dormir dos horas antes de irse a trabajar. Sería bueno que eso lo supieran los dieciocho que ayer se vistieron de blanquiverde en Talavera.