Diarios de la B. Episodio 5. Cartagena

A veces, solo a veces, la vida consigue abrirse un hueco entre el fútbol. Quienes sentimos este deporte como todo menos un deporte abusamos con demasiada frecuencia de la épica sin ser conscientes de los motivos por los que fue inventado. El fútbol moderno se concibió como una distracción de universitarios remilgados y -después de haber sido asumido como distracción popular durante unas décadas felices en las que se concibieron sus mejores héroes- está siendo recuperado ahora por el capital para convertirlo en una fenomenal máquina de hacer dinero. Tebas y sus acólitos no han hecho nada nuevo ni son culpables de nada que no les esté pidiendo el cuerpo a los fieles a este espectáculo.

No future. Any future.

Porque no me negarán que cada vez les da más pereza. Cuando tenía suficiente edad para no sentirme imbécil siempre encontraba un medio colectivo para ver un partido de mi equipo. Nunca faltaba autocar con aroma a porro y sorteo de Juan Aznar o, en su defecto y cuando ya el más espabilado de mis amigos había cumplido los dieciocho, un Seat panda en el que cubrir las distancias. Tampoco faltaban las dos mil pesetas para pagar la entrada a los campos más caros.

Ahora todo cuesta mucho más. Y no hablo únicamente de dinero.

No estuve en Cartagena viendo al Córdoba. Fue el primer partido que no presencié en directo desde el campo esta temporada. Lo conté desde la incomodidad de un estudio y a través de la siempre plana pantalla de un monitor. El fútbol por la tele es medio fútbol. Es como el agua, que ni huele, ni sabe, ni engorda. Desde esa distancia enorme con la realidad uno tiene casi que teatralizar los sentimientos, que es lo que pretenden quienen poseen sus derechos. Dolor o alegría pueden durar el tiempo que se tarda en cambiar de cadena o en salir a dar un paseo. En la era de lo instantáneo, todo lo que supone una complicación ha de ser demolido.

Supongo que en esa misma capacidad de no andarse con problemas el Córdoba busca un camino hacia su autodestrucción de la manera más cómoda. El único desmarque que ejecutó con brillantez en Cartagonova fue el de la autocrítica. Cuando ya se ha disputado un cuarto de la liga regular su afición únicamente ha disfrutado de tres victorias domésticas por la mínima. Dos gracias a sendos penaltis y otra más en el último instante y ante el filial del Cádiz. Estos números, que podrían no ser significativos, lo son cuando el único producto que se vende desde el banquillo es el resultado. Ni seguridad defensiva, ni intensidad, ni orden, ni criterio con el balón, ni nada. El Córdoba, de momento, es un cúmulo de despropósitos vestidos de corto. Da la sensación de que sus profesionales andan con la cabeza en otros menesteres, probablemente porque quien más cabeza debería tener en el club, el presidente, hace tiempo que se la dejó olvidada en algún punto del universo.

Si no, no se explica que un técnico siga relativizando las paúperrimas sensaciones que depara su equipo o que incluso uno de sus jugadores diga que otro club de la misma división “es de otra categoría”. ¿Se imaginan -vamos a hablar claro por si nos lee alguien que no sepa de qué va el tema- que un futbolista del Madrid dijera que el Barcelona es netamente superior? Síntoma terrible.

Este Córdoba cada vez permite sumar menos recuerdos, el único sustento real del que se alimenta la mente de los aficionados. El otro día lei en una entrevista a Peter Brook, uno de los mejores directores teatrales del mundo, la diferencia entre guiar y liderar: “Hitler era un líder. Alguien que se cree en poder de la verdad y engaña a los demás para que lo sigan. Un líder tiende a ser dictador”. Se necesita urgentemente una cabeza que guíe y también motivos para seguir siendo guiados. Probablemente una cosa sea el huevo y la otra la gallina. Mientras que eso no suceda, desde una gélida pantalla o a un palmo del verde, el fútbol nos va a obligar a desengancharnos de sí mismo durante demasiado tiempo.