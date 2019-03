“La suerte de tenerte”, el lema en el Día Mundial del Sindrome de Down

El 21 de marzo es una celebración promovida por las Naciones Unidas y secundada por un gran número de organizaciones nacionales e internacionales que busca la concienciación pública sobre el síndrome de Down así como recordar la dignidad inherente, la valía y las importantes contribuciones de las personas con discapacidad intelectual a la sociedad y a su diversidad.

Este año llegan con el lema “No dejar a nadie atrás”, y centra sus esfuerzos en la concienciación sobre la importancia de que las personas con síndrome de Down tengan oportunidades de disfrutar de unas vidas plenas. Hoy hemos hablado con el vicepresidente de Down Córdoba, José Fabián Cámara que asegura "después de todos estos años hay más conocimiento en la sociedad" y un padre se siente orgulloso "al ver como tu hijo al crecer consigue superar los retos que se encuentran en su vida". Nos ha contado su visión no como vicepresidente de la asociación, también como padre con un hijo de 23 años con síndrome de Down. Durante estos 23 años, Cámara afirma que "al día de hoy estas personan siguen siendo discriminadas por el sistema educativo, y no logran alcanzan la titulación básica".

También hemos querido conocer cómo se vive este día en uno de los colegios de la provincia, concretamente el C.P. Carlos III de La Carlota. La tutora de Infantil Rosa Habas, nos ha explicado cómo han participado los alumnos que han llegado a la clase con calcetines de colores de pares distintos, de esta manera se simboliza la belleza de la diversidad. La profesora Rosa Habas asegura "que tenemos una comunidad educativa muy comprometida con este tipo de actividades y las familias se implican mucho". En clase se les enseña cosas tan importantes como "que las personas somos diferentes y que todos tenemos valía".

En este centro educativo se cuenta con el aula Montessori, un aula específica donde su tutora Rocío Mayorga nos ha explicado cómo se trabaja y qué le aportan estos pequeños cada día, porque "cuando llegan a clase y me dan un beso o un abrazo me llevo a casa una gran alegría y estoy nutrida de afecto para todo el día".

