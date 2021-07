La DGT señala las normas que si te saltas, te puede salir muy caro: hasta 600 euros

Cuando vamos al volante se nos olvida la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos. La monotonía de todos los días hace que el conducir sea un hábito más de día, y no somos consciente de lo que supone y sobre todo lo que puede ocurrir en cualquier momento. Un día te levantas y al salir a la calle todo puede cambiar.









Una colisión con otro vehículo, un atropello a un peatón que no viste..., despistes o mala fortuna que puede acabar con tu rutina y que te estarás lamentando el resto de tu vida. Por este motivo es muy importante respetar las normas de circulación y nunca bajar la guardia, porque el peligro puede asomar en cualquier esquina, rotonda o carretera.





LÍMITE DE VELOCIDAD





Si nos detenemos en los límites de velocidad, debes saber que la norma de circulación establece que en vías urbanas que dispongan de plataforma única de calzada y acera (las que están al mismo nivel) debemos circular a 20 km/h ; de 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación, con la excepción de que el límite será de 40 km/h para los vehículos con mercancías en estas vías y para las travesías.





GUARDIA CIVIL TRÃ?FICO





Si te saltas estos límites no irás a la cárcel, pero sí perder entre 2 y 6 puntos de carnet en función de la diferencia entre el límite de esa calle y la velocidad a la que te detecte el radar. Menos de 20 km/h por encima de lo permitido: sanción económica de 100 euros sin pérdida de puntos del carnet. Entre 21 y 30 km/h por encima de lo permitido: sanción económica de 300 euros y 2 puntos del carnet. Entre 31 y 40 km/h: sanción económica de 400 euros y 4 puntos del carnet. Entre 41 y 50 km/h: sanción económica de 500 euros y 6 puntos del carnet. 51 km/h o más: sanción económica de 600 euros y 6 puntos del carnet.





INCORPORACIÓN AUTOVÍA





Otra de las maniobras que cotidianamente vemos cómo la gran mayoría de conductores realizan mal, pudiendo provocar un grave accidente, es la incorporación o salida en autovía. Se trata de una maniobra muy sencilla pero la gran mayoría de las veces la hacemos mal. Si vamos a incorporarnos a una vía rápida, en el momento de tomar el carril de aceleración es poner el intermitente izquierdo y asegurarnos de que no vienen vehículos por el carril derecho.

Por este motivo encontramos una señal vertical (pintada en la calzada) que será donde debes parar antes de coger velocidad. Una vez observemos que el carril al cual nos vamos a incorporar está libre, es cuando debemos tomar velocidad para que una vez incorporados no hagamos que ningún vehículo tenga que frenar para dejarnos incorporarnos a la vía.

La gran mayoría de conductores no tienen en consideración la señal de ceda el paso y en muchas ocasiones tienen que frenar incluso parar al final del carril de aceleración, lo que hará que una vez retomen la marcha la aceleración la hagan ya dentro de la vía rápida, pudiendo ocasionar un grave accidente. Si eres tú quien circula por la vía principal, debes facilitar la maniobra siempre que puedas a los vehículos que se incorporan. Si lo que vamos a hacer es abandonar la vía por la que circulamos, debemos colocarnos en el carril derecho y señalizar con antelación la intención de salir con el intermitente derecho.

Debemos procurar tomar el carril de deceleración al principio del mismo, y estar muy pendiente a las señales horizontales que nos indican en todo momento la velocidad de reducción que debemos ir aplicando. Ambas maniobras pueden resultar algo más complicadas cuando la carretera tiene mucho tráfico. En estos casos lo mejor es practicar la llamada circulación en cremallera, es decir, adecuar la velocidad, e ir alternando: primero que acceda un coche que se incorpora a la vía y luego pase uno que ya circula por ella, para que la circulación sea más fluida. Porque recuerda que no es solo cuestión de amabilidad, sino de solidaridad y de poner tu granito de arena para evitar situaciones de riesgo y posibles accidentes que pueden cambiar tu vida o la de los demás.









Pero no debemos tener miedo solo a perder los puntos o a la sanción económica de cualquier maniobra que hagamos con nuestro vehículo ¿Te has parado a pensar qué ocurriría si además de sobrepasar el límite de velocidad tienes un accidente con otro vehículo ocasionando graves secuelas a algún conductor o pasajero, o en los peores casos, ocasionas una muerte? En ese caso dará igual si la culpa la has tenido tú o el otro vehículo, o el peatón no miró y cruzó por donde no debía.

El culpable será tú porque ibas por encima de la velocidad permitida, y lo que es peor, la culpa que te perseguirá toda tu vida. Son muchos lo motivos por los que debemos respetar las normas de circulación, entre las que se encuentran no distraernos con otros elementos como el móvil o cualquier otra actividad que suponga apartar la mirada de la carretera. Porque un accidente se produce en milésimas de segundo.