DGT: Así son las nuevas motos camufladas que controlan las infracciones de los conductores en las carreteras

Los conductores cada vez tienen que estar más atentos en la carretera. Por un lado los radares fijos, por otro los móviles, además de vehículos de cuatro ruedas que se camuflan en lugares escondidos para sorprender a aquellos conductores que se saltan los límites de velocidad o incumplen cualquier otra norma.

Hace meses la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha una flota de furgonetas para que agentes de paisanos pudieran detectar infracciones de este tipo de vehículos, la gran mayorías pertenecientes a pequeñas y medianas empresas. Ahora el objetivo ha sido poner en circulación motos camufladas para que los conductores no se percaten de su presencia y de esta manera poder pillarlos infraganti.









Y es que la gran mayoría de conductores al ver un agente de la Guardia Civil corrige o evita infringir la ley, pero la situación en bien distinta cuando creemos que nadie nos vigila en la carretera.





08-10-2019 Control de carretera de la Guardia Civil de Tráfico





Ahora que el buen tiempo nos visita son cada vez más los que deciden circular co su moto, especial los fines de semana. Durante esos días se convierte incluso en una actividad recreativa. Por esta razón la DGT pone en marcha campañas enviando un mensaje de prudencia y de respeto a las normas de circulación, sobre todo porque a lo largo de este 2022 han fallecido en las carreteras 49 motoristas solo los contabilizados durante los fines de semana.

Circular en moto nos da una sensación de libertar pero no debemos olvidar que nuestro cuerpo se convierte en el propio chasis y que una caída se puede convertir en mortal o provocarnos heridas que nos dejen secuelas para siempre. Es por lo que siempre debemos respetar límites y normas para no llegar a este punto, el cual es mostrado en muchas campañas publicitarias de la DGT.

Otros muchos parece que lo de perder la vida o vivir con una lesión no va con ellos y continúan manteniendo malas prácticas sobre el asfalto, por lo tanto ahora con las motos camufladas de la Guardia Civil, deberán tener mucho más cuidado de no ser cazado.

Cada vez más los conductores son sancionados de manera mucho más dura, a través de retirada de puntos en su carné o bien de sanción económica, dependiente de la gravedad. En muchos casos ambas van unidas. Pero otros no les importa ni sufrir ellos mismos las secuelas o muerte, o que dejen a una familia destrozada. Porque algunos conductores continuan con vicios adquiridos o comenten infracciones como el exceso de velocidad creyendo que la carretera es un circuito de carreras o uno de pruebas.

En carretera no vamos solos, por lo que nunca podemos bajar la guardia. Evita sobrepasar el límite de velocidad, adapta tu velocidad a las circunstancias del momento, no adelantes donde no tengas buena visibilidad, no te distraigas al volante... solo conduce y disfruta de la vida.





