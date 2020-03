El deporte parará en Córdoba durante las dos próximas semanas

El fútbol español no profesional, es decir desde Segunda B para abajo, se detiene por el COVID-19. La Federación Española de Fútbol ha aconsejado que todos los partidos queden suspendidos por espacio de dos semanas, con la recomendación de hacer lo mismo en las competiciones que dependan del ámbito autonómico. En consecuencia no habrá partidos del Córdoba en Segunda B, contra San Fernando este domingo ni ante el Talavera el siguiente. Tampoco jugarán Córdoba y Pozoalbense en Liga Iberdrola, ni en Tercera Córdoba B, Salerm, Ciudad de Lucena y Pozoblanco. Tampoco competirá el Córdoba Patrimonio de fútbol sala durante las dos próximas semanas.

Eso en el ámbito nacional y regional, pero además el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba -IMDECO- ha hecho pública una nota en la que acatando la nota informativa de ayer de la secretaría General para el Deporte de la Junta de Andalucía en la que se ordena que se eviten concentraciones de más de mil personas, los desplazamientos de aficionados y asistentes a eventos deportivos y que las competiciones autonómicas o locales que estén implicadas en procesos de clasificación o rankings nacionales o internacionales con una asistencia inferior a mil personas, se celebren a puerta cerrada.

[OFICIAL] Suspendidas las dos próximas jornadas en la 1ª División de la @LNFS. Nuestra primera plantilla no viajará a Ferrol. #LNFS

En consecuencia, desde el Instituto Municipal de Deportes “se suspenden todos los eventos a celebrar en el término municipal de Córdoba en los que se prevea una alta concentración de personas, o desplazamientos de aficionados y deportistas para participar o asistir al evento deportivo. A modo indicativo: carreras populares (atletismo), Rallye Sierra Morena, MTB Guzmán el Bueno-, Quedada Ciclista BTT, Pintando Sonrisas, Trail de Vistasierra y Gala Héroes Kick-Boxing”.

Igualmente, y en lo que respecta a la programación deportiva del IMDECO, las distintas actividades –como los juegos deportivos municipales- “seguirán su normal desarrollo, al no concurrir especiales condiciones de presencia o desplazamiento de deportistas o público asistente. Se recomienda a los participantes y asistentes a las distintas actividades seguir las recomendaciones sanitarias”.

De paso, se apunta que el IMDECO “no autorizará ninguna solicitud de celebración de eventos deportivos en los que concurra una alta participación o desplazamiento de aficionados y participantes”.

OFICIAL | La Comisión Delegada de la RFEF aprueba la suspensión de todos los partidos de fútbol y fútbol sala masculino y femenino no profesional de ámbito estatal 2 semanas.



�� https://t.co/Ug4FrgnXGq pic.twitter.com/8tsmkVz6uZ — RFEF (@rfef) March 11, 2020

En clave cordobesista hoy se produjo la despedida de Raül Agné y la presentación de Juan Sabas como nuevo técnico. Agné, se despidió de prensa y aficionados en la sala de prensa de El Arcángel arropado por la plantilla al completo, Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar y también el consejero delegado Javier González Calvo.

El aragonés se marcha “encabronado porque tengo la sensación de que he preparado el camino para otros. Deseo lo mejor al club y espero que todas las partes que forman el club se serenen y ayuden al equipo. No son conscientes de la calidad de este grupo humano, el mejor que he tenido nunca”.

Su relevo, Juan Sabas, se ha mostrado convencido de poder revertir la situación del equipo cordobesista y de que la temporada tenga un final feliz.