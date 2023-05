Con puntualidad, Ricardo Rodríguez Aparicio, presidente de la Asociación de Periodistas explicó el formato del debate, con seis bloques estructurados en áreas. En los cuatro primeros los candidatos debían responder a las preguntas de las dos moderadoras del debate -Laura García (COPE) y María José Martín (SER)- en el quinto bloque debían responder a las preguntas de los otros candidatos y el último sería su alegato final.

ALEGATO INICIAL

Antonio Hurtado (PSOE): “Enhorabuena. Esto es Democracia en estado puro. Una alternativa de cambio y esperanza. Nuestro objetivo es promover a ocho años una transformación social y económica de la ciudad. Ofrecemos un liderazgo dentro y fuera de Córdoba. Un equipo y también mi cultura económica para abordar el principal problema de la ciudad que es el paro”. También habló de la lucha contra el cambio climático y de “echar a andar” al Ayuntamiento. Propuesta de “cambio y esperanza”

José María Bellido PP): “Vengo a ofrecer que sigamos construyendo una Córdoba entre todos. Sin polémicas estériles que no conducen a nada. En una ciudad en la que siga creciendo con una política fiscal cada vez más competitiva que sirva para que cada día dos personas hayan salido de las listas del paro en la ciudad. Una ciudad en la que sigamos aportando ayudas a quienes lo necesiten. Hemos ofrecido 5.000 viviendas. Es de las pocas ciudades de España en las que el alquiler no ha subido. Hemos recuperado el orgullo de esa ciudad cultural y todo a pesar de la pandemia que nos ha marcado. Lo hemos logrado porque tenemos un plan y acuerdo. Juntos hemos logrado grandes cosas como la Base Logística. Una Córdoba que quiero que sigamos construyendo entre todos los cordobeses”

Yolanda Almagro (VOX): “En Córdoba, después de la experiencia municipal de estos cuatro años, venimos con una candidatura compuesta de profesionales que vienen con la ilusión de defender las cosas. La familia es la prioridad. Bajar los impuestos. Controlar los gastos como hacemos en casa. Cuidar cada céntimo. El control de la economía. Es vital para que los servicios públicos se puedan desarrollar. Ponemos la cultura en nuestro foco porque tiene que estar cuidada y ser un marchamo de calidad. No queremos un turismo que vaya al margen de la cultura. Podemos ofrecer una gran gama”.

Lupiáñez (Ciudadanos): “Un equipo renovado, que combina el talento de quienes vienen de la sociedad civil con experiencias. Liberal y progresista para la Córdoba del futuro. Hemos demostrado que sabemos gestionar. Nuestras políticas liberales han sacado a Córdoba del letargo del conformismo y el bipartidismo alejando a Córdoba de los populismos. Que Córdoba sea la mejor ciudad para vivir y tener una familia. Más justa e igualitaria. Que todos los cordobeses se sientan cordobeses de primera. Ayuntamiento ágil, eficaz, limpio y transparente”

Juan Hidalgo (Podemos): “La primera noticia es que las izquierdas se han unido. Seis formaciones políticas han dejado cualquier interés partidista. Con la emergencia climática tenemos las dos fuerzas políticas que tienen experiencia en políticas verdes. Programa, programa, programa… más de 300 colectivos, entidades financieras, clubes deportivos… para un contrato social que nos vincula a las buenas prácticas de gobernanza. Queremos un gobierno abierto y fundamentado en honradez, transparencia y participación ciudadana”.

CAMBIO CLIMÁTICO y POBREZA Y BARRIOS OLVIDADOS

Lupiáñez: “Ciudad más amable y sostenible. Que Córdoba sea una ciudad en la que podamos pasear tranquilamente sin sufrir los efectos del calor. El urbanismo no ha pensado en la situación de Córdoba. Islas de arbolado y entoldado”.

Bellido: “Córdoba tiene un plan: La Agenda Córdoba. Que las personas se queden y generar empleo. Crecimiento sostenible y equilibrio social. Ciudad competitiva fiscalmente. 31 millones de euros desde el IMDEEC. Hay un plan Sadeco 5.0 para que seamos soberanos energéticamente. Grandes parques en toda la ciudad. Regar con agua no potable y construyendo nuevas depuradoras”.

Hurtado: “Ciudad del mañana se caracteriza por el progreso. Que ofrece empleo y nuevos motores económicos. También que ofrece vivienda. Hay 6.000 que no pueden acceder al derecho constitucional a tener viviendas. Segunda ciudad de España con peor calidad del aire. Queremos una agencia. Feminista. Planes de igualdad. Inclusiva. Los mayores tengan seguridad garantizada. Deporte y cultura. Memoria democrática. Una ciudad justa”.

Hidalgo: “Que atienda a sus vecinos. Que ataje desigualdades. Que mire y dé oportunidades de empleo y vivienda. Mejorando la vida de los mayores y dando oportunidades a los jóvenes. Ciudad sostenible y que apueste por energías limpias. Autobuses gratis. Alianzas con pequeña y mediana empresa. Que gestione de manera eficaz y eficiente. Transparente”.

Almagro: “Agua y energía. Plan Hidrológico nacional. Reciclaje. Muchas empresas que van a hacer grandes bloques de inversión para energías renovables. Los cinco barrios más pobres. Hay que ir de la mano de las asociaciones y ver qué necesitan con un plan de seguridad. Que concilien. Formación eficaz dentro de los barrios”.

MODELO DE CIUDAD

Lupiáñez: “Queremos ser la voz de la clase media. Ayuntamiento ágil y eficaz. Falta de personal. Formación. Tengo una sobrina de 17 años en silla de ruedas. Es una tortura. No es una ciudad accesible.”.

Bellido: “Ciudad referente de la logística en España y en Europa. Un millón de metros cuadrados. Queremos 3 millones de metros más de suelo logístico en La Rinconada. Sadeco y Aucorsa llevan a más sitios. EMACSA tiene más depuradoras. Todo sin que los cordobeses hayan pagado más. Desarrollo económico. Equilibrio sostenible. Oportunidad como referente de una nueva industria. Cambio climático. Cuarta ciudad con más zonas verde por habitante. Un millón de metros cuadrados más. Concejalía de inclusión. Segunda ciudad con mejores políticas inclusivas. Más de 400 empleos en el Ayuntamiento”.

Hurtado: “El Ayuntamiento es el gran prestador de los servicios públicos y no funciona. Para atenderte ni te atienden al teléfono. Tiene que ser una administración volcada para atender con cariño y profesionalidad. Instituciones públicas bien dotadas. Servicios sociales colapsados. Digitalización. Servicios sociales equilibran y atienden a los más vulnerables. Es la ciudad de los jaramagos y ningún árbol en el Parque del Canal. No creen en los servicios públicos. 435 plazas están pendientes de sacar y que están dotadas. Lucha contra la burocratización”.

Hidalgo: “Una Córdoba de Primera en cultura, sostenibilidad. Centro de investigación por el cambio climático. Sostenibilidad como eje en nuestras políticas. 60 mil árboles. Sombras. Los niños no se pueden subir hasta las nueve. Otra movilidad. Reforzar plantilla del Ayuntamiento. Especial atención a Servicios Sociales. Política de cuidados. Ayuda a domicilio. Mi barrio es Córdoba. Hay más vida al margen de la base logística. Limpieza diaria. Sordo e insolvente. Ausente en toma de decisiones. Presupuesto fake”.

Almagro: “Ambición de que siga teniendo los cuatro patrimonios de la Humanidad. Cuidar de Casas Patio, casco histórico, buenas infraestructuras, que no haya incomodidad. Rehabilitación barrios años setenta. Servicio en Centros Cívicos. Que tengamos ilusión para trabajar y fijar empresas. Que no se tarden dos años en licencias. Modelos que sean del sur. Tenemos la realidad que tenemos. No tenemos un plan Hidrológico”.

MODELO EMPRESARIAL Y LOGÍSTICO

Bellido: “Queremos seguir bajando impuestos. Ciudad de más de 100.000 habitantes que más baja impuestos. Bajando impuesto vehículos y plusvalías. Formación profesional dual”.

Hurtado: “Magnetismo. El único actualmente es la Mezquita. Crear magnetismo en otros ámbitos económicos para crear empleo de calidad. La logística viene a través de la base logística. Una decisión del gobierno. Plataforma logística pública. Rabanales 21 no puede seguir en concurso de acreedores”

Hidalgo: “Cuatro pilares: Económico, Social, Ambiental y Cultural. El proyecto de la base logística debe servir de generador de empleo por parte del Ayuntamiento. Alianzas con pequeña y mediana empresa. Fiscalidad que sirva a la pequeña y mediana empresa”.

Almagro: “Tres patas: Universidad (I+D de empresas), fijar riqueza”.

Lupiáñez: “La Córdoba del futuro. Más de 300 medidas que inciden en los tres grandes retos: Demográfico, sostenibilidad y ventana de oportunidades. Que las empresas sirvan de ayuda a la base logística”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA E IMDEEC-COMERCIO LOCAL

Bellido: “Todos puedan participar. Plan estratégico.16 millones de fondos europeos. Seguir escuchando a los que nos necesitan”.

Hurtado: “Centros cívicos cerrados. No existen. Centros comerciales abiertos. Queremos que haya más centros comerciales abiertos. Urbanismo comercial. Economía circular. Cambio”.

Hidalgo: “No hay mejor manera de gobernar que escuchando. Participación ciudadana. Generar ámbitos de participación. Pequeño comercio abandonado”.

Almagro: “Enamorados de la marca Córdoba. Artesanía local. Necesitamos una administración ágil y eficiente”.

Lupiáñez: “Emprendimiento en la ciudad. Que los jóvenes puedan crear una empresa aquí. Crear una oficina de ayuda para información de todas las ayudas europeas”.

URBANISMO E INFRAESTRUCTURAS

Bellido: “Para que la vivienda sea asequible debe haber viviendas. El alquiler ha bajado en un 4,8 por ciento. 109 nuevos bloques con ascensor. Anillo verde. Colegios públicos”.

Hurtado: “Crecimiento y desarrollo. El crecimiento viene solo, pero el desarrollo son los planes de vivienda social. Los equipamientos sociales. La eficiencia energética. Plan de vivienda en el casco histórico. Se está cayendo a pedazos”.

Hidalgo: “Orden y gobierno en infraestructuras que ha estado paralizado. Eficaz y transparente y que sirva para dotar de equipamientos. Colegios públicos. Vivienda pública. Ciudad del deporte base. 1526 viviendas turísticas. No hay acceso a la vivienda”.

Almagro: “Paro juvenil e inflación. VPO de alquiler. Eficiencia energética. Aprovechar zonas verdes. Cines de verano”.

Lupiáñez: “Emprendimiento en la ciudad. Plataformas limpias”.