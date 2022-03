Cuidado con las siguientes aplicaciones: podrían ser un gancho para robarte dinero

Todos tenemos instalados en nuestro smartphone decenas de aplicaciones móviles distintas: desde las bancarias, pasando por las que dan acceso a redes sociales, e incluso algunas de puro entretenimiento. La mayoría de ellas son ampliamente conocidas y pensamos que son seguras (aunque, en realidad, la mayoría de ellas extraen datos personales), pero existen otras que nos pueden sacar de un apuro concreto pero nos llevarán a vivir situaciones muy desagradables. Cada vez se hace más peligroso confiar incluso en las aplicaciones que están listadas en las tiendas oficiales como las de Apple y las de Google, y es que ahora investigadores de seguridad han descubierto varias aplicaciones dentro de la Google Play Store que han estafado a más de 1 millón de personas.

Los expertos en seguridad cibernética de Doctor Web y también de Bleeping Computer así lo han asegurado, señalando que varias aplicaciones bajo una empresa falsa llamada Tsaregorotseva, han podido robar dinero a 1 millón de personas. De entre todas las aplicaciones fraudulentas destacan Top Navigation y Advice Photo Power que han llegado a acumular entre las dos unas 600.000 instalaciones, pudiendo estafar a todos estos usuarios.

Sin embargo, a diferencia de otras veces, en las que la estafa tiene un procedimiento tan real que resulta complicado descubrirla, en esta ocasión los usuarios también han tenido parte de culpa, porque estas aplicaciones ya tenían reseñas destacadas en las que se hablaba de estafa y publicidad falsa, por lo que lo más conveniente es siempre que nos leamos las opiniones recientes antes de instalarnos cualquier aplicación.

Cuidado con las siguientes aplicaciones

Lo que hacían estas aplicaciones, en resumen, era suscribir a los usuarios a servicios falsos sin su aprobación, para así poderles robar dinero todos los meses. Se trata de aplicaciones generales sobre edición de fotos, navegación u otro tipo de herramientas útiles que suelen descargarse los usuarios porque las necesitan para algún trabajo o una acción determinada, pero también hay otras tantas aplicaciones fraudulentas que se han descubierto recientemente en la Google Play Store y que si bien Google ya ha eliminado, deberías comprobar de que no las tienes instaladas: Up Your Mobile, Morph Faces, Power Photo Studio, Launcher iOS 15, Adorn Photo Pro, Chain Reaction, Gaz Investor, TOH, Invest Gaz Incomes y Gazprom Invest.

¿Qué otras aplicaciones pueden suponerte un problema? Pues, por ejemplo, aplicaciones que prometen ampliar el almacenamiento, para lo que se recomienda comprar e insertar una tarjeta microSD, ya que ninguna aplicación móvil es capaz de ampliar la memoria interna; aplicaciones que "limpian" el dispositivo, se recomienda hacerlo de manera manual ingresando al almacenamiento interno del teléfono, aplicaciones que ahorran batería (ninguna aplicación móvil es capaz de economizar la energía que gasta un smartphone), aplicaciones que controlan la temperatura (algunas afirman ser capaces de mantener "frío" un teléfono celular, sin embargo no es factible controlar la temperatura de un smartphone, o réplicas de aplicaciones (muchas veces surgen aplicaciones "falsas" que copian una popular aplicación. Uno de los ejemplos más conocidos -y también peligrosos- es la aplicación de mensajería WhatsApp, ya que existen varios servicios que dicen ser "similares" pero no lo son).



Por tanto, después de haber leído esta información, lo primero que deberías hacer es comprobar que no tienes instaladas ninguna de estas aplicaciones y, sobre todo, no te descargues aplicaciones de equipos desarrolladores que no se conocen demasiado (y que tienen malas reseñas).





