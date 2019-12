El Córdoba C.F. inicia una semana clave para su futuro

Arranca una semana clave para el futuro del Córdoba C.F. El rechazo legal de los servicios jurídicos de la RFEF a la propuesta esgrimida por los administradores judiciales, el Juez de lo Mercantil 1 y el fondo Infinity representado por Crowe obliga a buscar a marchas forzadas un nuevo escenario para que la entidad pueda seguir compitiendo y la Sociedad Anónima Deportiva no sea liquidada. COPE ha conocido que hoy se está llevando a cabo una reunión en Córdoba entre Francisco Estepa, representantes de Crowe, cuyo oferta espira el próximo jueves, y de la Federación para tratar de llegar a un acuerdo. Al margen de la opción del fondo de inversión de Bahréin el administrador judicial cuenta con otra serie de alternativas que podrían avalar la continuidad de la SAD a corto plazo. Es el tiempo precisamente el principal inconveniente que tienen que desarrollar los aspirantes a la propiedad del club de El Arcángel. Hoy mismo podrían iniciar el procedimiento abreviado ante la AFE los futbolistas que no hayan cobrado las tres mensualidades adeudadas, que son la mayoría de los componentes de la primera plantilla. En menos de diez días podrían salir, si no lo remedia una inyección económica, hasta diez jugadores del club con el castigo accesorio de la Federación de no poder llevar a cabo refuerzos en el mercado invernal.

Al menos, en lo deportivo el conjunto entrenado por Raül Agné conquistó en Don Benito su primer triunfo de la temporada como visitante en un choque muy igualado y de alternativas que resolvió Miguel de las Cuevas con un tanto a diez minutos del final. Agné se mostró muy emocionado a la conclusión del encuentro, dedicando la victoria a toda la afición. Más de 200 cordobesistas desafiaron el frío y la lluvia para presenciar el encuentro en el estadio Vicente Sanz de la localidad dombenitense.