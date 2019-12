El Consejero del Córdoba C.F., Adrián Fernández, ha confirmado en COPE Córdoba que mañana viernes ya estarán en la ciudad los inversores bareiníes que han adquirido la unidad productiva del club y el domingo presidirán el choque en El Arcángel. Fernández ha confirmado que se va a presentar en breve un abono para la segunda vuelta y que se repartirán regalos para los cordobesistas que acudan al importante choque del próximo domingo a las doce ante el Marbella en El Arcángel. De paso, Fernández ha negado cualquier vinculación previa a este proyecto ni con Francisco Estepa ni con Luis Oliver y ha expresado su confianza en que el proyecto termine contando con el beneplácito de la Federación Española atendiendo a la importancia que, a su juicio, va a tener de manera inmediata no solo para el club sino también para toda la ciudad de Córdoba.

Por otra parte, COPE Córdoba ha podido confirmar que el club no sólo ha abonado la deuda pendiente con los jugadores de la primera plantilla sino incluso con aquellos que habían denunciado a la entidad y ya no pertenecían al club, caso del delantero Jona con quien mantenía una deuda de 144.000 euros el Córdoba C.F.

En lo deportivo, derrota y mala imagen en la eliminatoria de Copa ante el Sanse. 2-0 ante el colista del Grupo I en un partido del que se pudieron sacar pocas conclusiones positivas y sobre el que reflexionaron tanto Raül Agné como el meta debutante Edu Frías en la zona mixta del estadio Matapiñonera. Agné no se arrepintió del once que puso en liza, en el que únicamente dos jugadores repitieron con respecto del envite del pasado domingo en La Línea.

En nuestro programa también hablamos hoy con Rafael Berges en relación al Congreso sobre olimpismo que organiza Cordobadeporte el próximo lunes.