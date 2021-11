La hora a la que sueles despertarte de madrugada y por qué

Llega la hora de irnos a la cama y es un sueño el que nos entra que al final no llegamos ni a terminar la serie que tanto nos gusta. Muchos son los que han optado por ver series porque ya no llegan ni al final de las películas, ni tan siquiera a través de las distintas plataformas donde no existe publicidad que las interrumpan.

Otra casa bien distinta es cuando se acerca las 3 de la mañana porque la gran mayoría se desvelan y entran en un estado de bucle que por mucho que lo intentan y desean, no logran volver a dormir de manera profunda.

No te sientas un bicho raro porque este problema lo suelen sufrir muchas personas, sobre todo a partir de los treinte años. Atrás se quedan esas noches donde ni el despertador conseguía que te inmutaras. Pero ahora cualquier ruido es suficiente para estar alerta.









¿Pero qué es lo ocurre entre las 3 y las 4 de la madrugada?





LO QUE REGULA EL SUEÑO





Durante el sueño existen dos precesos que lo regulan. Uno es el circadiano, es decir, somos seres diurnos y nos resulta más fácil estar despierto de día que hacerlo por la noche.

Y el otro es el proceso homeostático, que el momento en que nos despertamos empezamos a generar la necesidad de volver a dormir, y eso es lo que hace que nos pongamos nerviosos y por mucho que lo intentemos no lo logremos.













Pero la buena noticia es que podemos hacer algo llegado ese momento. Así que toma nota para volver a los brazos de Morfeo.





POR QUÉ TE DESPIERTAS





Existen tres ciclos de sueño y cada uno de ellos tiene tres fases: una fase lenta superficiel, una profunda y una fase denominada REM. Las dos primeras se encargan de reparar el cansancio físico mientras que la última, la REM, restaura la memoria y la actividad intelectual. El primer ciclo puede llegar a durar como máximo tres horas, y a partir de ese momento, el nivel de alerta y capacidad de despertarnos aumenta. Este es el momtivo por el cual nos despertamos en ese momento.

El segundo ciclo llega de una manera natural, al igual que el tercero, pero el problema es que al haber cerrado el primer ciclo, la necesidad de sueño no es la misma que al principio.





LO QUE DEBES HACER





No llevarte los dispotiviso electrónicos a la cama porque su luz azul hará que te despiertes aún má, ya que afecta al ciclo natural de vigilia y sueño.

Si tienes que levantarte a mitad de la noche utiliza luces cálidas o que den poca luz.

En la cama practica la respiración diafragmática tranquila y relajada.





Si te despiertas y no consigues conciliar el sueño date un paseo por casa durante tres o cuatro minutos. Transcurrido ese tiempo vuelve a la cama

Otra opción que tienes es cambiar de habitación. Algunas personas les viene bien leer en esa habitación especial y luego de vuelta a la cama.

La opción de ponerte la radio bajita, a algunas personas les funciona. Pero cuidado porque si el tema es muy iinteresante es posible que al final prestes demasiada atención y no consigas coger de nuevo el sueño.

Toma alguna infución o bien antes de irte a la cama, o bien si te desvelas. Hay algunas hierbas naturales como la valeriana, manzanilla, pasiflora, boldo, menta, tila o lavanda que te ayudarán a dormir mejor

Está claro que a medida que vamos creciendo necesitamos dormir menos, y eso consigue que nuestro sueño no sea tan profundo como cuando éramos niños. Dejamos de generar melatonia, la hormona producida por el cerebro, concretamente por la glándula pineal, y que tiene como función regular el ciclo de sueño y del ritmo circadiano. Gracias a ella se logra un descanso compleo y recuperador.