Un concursante de 'La Ruleta de la Suerte' consigue lo nunca visto: "En tres segundos"

Los fieles de La Ruleta de la Suerte ya saben que para triunfar en ese popular concurso de Antena 3 se requiere un gran vocabulario y una importante cultural general. Y fortuna. Esa que ayuda a los valientes como Dani, un concursante que está impresionando con sus números a propios y extraños. El lunes este aspirante a someter a La Ruleta comenzó su andadura con una trayectoria impecable en las fases previas y un extraordinario resultado en la prueba definitiva.

Dani había llegado a la Gran Final con 1.500 euros de botín y el reto decisión le obligaba a descubrir los caracteres ocultos en un papel en el que, como pista, se decía que aludían a un álbum y un cantautor. El programa condonó once huecos merced a las cinco letras aportadas para la resolución del enigma ( las consonantes R, S, F, Y y la vocal O) y el concursante acertó de pleno con sus elecciones, que fueron la "N" de Navarra, "L" de Lugo, "D" de Dani, la "A" de Asturias junto con la "T" de Toledo como consonante extra.

'La Ruleta de la Suerte' impresiona con su nuevo fenómeno, que resuelve sin inmutarse el panel final en 3 segundos https://t.co/1LQimKkV6T — verTele! (@Vertele) October 4, 2021

La azafata tuvo tarea extra cuando empezó a sonar el panel y a iluminarse las casillas. Tras el tino de Dani, el jeroglífico quedó de esta guisa: “ Ar[]na en los []olsillos y []anolo []ar[][]a”. Un reto menor para cualquier amante de la música con un mínimo conocimiento de pop español de los ochenta y noventa.

Dani no quiso darle emoción y apenas tardó tres segundos en decir la respuesta correcta: “Arena en los bolsillos y Manolo García”, que además fue el primer LP que lanzó el catalán en solitario desde su marcha de “El último de la fila”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo más increíble que he visto en la ruleta de la suerte pic.twitter.com/LnXyS0on3L — Manuel Pintor (@manupintor11) October 4, 2021

Jorge Fernández, epatado por la capacidad de Dani, apenas acertó a decir: “Te ha sobrado mucho tiempo, no has estado nervioso en ningún momento, porque lo has visto desde el principio”. El concursante se llevó por tal sagacidad 2.000 euros más que se sumaban a lo acumulado durante las rondas preliminares. En total fueron 3.500 euros para premiar su talento y velocidad cerebral.

Otras sorpresas en La Ruleta

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández,Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben como interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Así quedó demostrado cuando un concursante de 'La Ruleta de la Suerte' ha contado en qué se iba a gastar el dinero que había acumulado durante el programa. Una decisión que ha sido aplaudida por los conductores del espacio.

Héctor cautivó al público por su sencillez y su sentido del humor. Cuando en uno de los paneles le llegó el turno, el concursante se dio cuenta de que estaba muy avanzado, lo suficiente como para resolverlo pero conseguir mucho dinero parecía complicado, ya que su contador apenas tenía dinero acumulado.

No obstante, Héctor supo afrontar con relativo éxito una de las tiradas, en las que la ruleta cayó en el gajo que dividía el dinero por dos. Cuando el concursante tenía poco más de cien euros acumulados en el contador, y a punto de resolver el panel, fue el propio Jorge Fernández quien le incitó a continuar: "Con esa cifra solo te da para una camisa", bromeó el presentador del programa.

"Uy, y para dos", ha continuado Héctor. No obstante, ha continuado tirando por los ánimos que le había dado Jorge Fernández. Fue así como el joven concursante consiguió un total de 175 euros, momento en el que finalmente resolvió el panel. "Me da para una camisa, un pantalón y unos zapatos", decía Héctor. Una revelación que no ha quedado libre de risas, ya que todos los conductores del espacio e incluso sus dos compañeros de juego se rieron ante la ocurrencia del joven concursante.

También te puede interesar:

-Los 15 años de Jorge Fernández en La Ruleta: su trabajo en Madrid, su vida en Bilbao y su extraña enfermedad

-Jorge Fernández interrumpe ‘La ruleta de la Suerte’ para llamar la atención a una concursante por su actitud