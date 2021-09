Cómo hacer que tu ropa quede más suave usando tres bolas de papel de aluminio

El papel de aluminio -también conocido como papel albal por la conocida marca- es un instrumento cotidiano e imprescindible en los hogares españoles. Su origen se remonta a 1910, cuando en Suiza los investigadores de la empresa Lauber, Neher & Cie pensaran que tenía su interés laminar el aluminio. Tres años más tarde las chocolatinas Toblerone ya se envolvían en ese brillante papel y su uso se generalizó para proteger caramelos y chicles.

Los grandes beneficios del aluminio son el resultado de su composición química, ya que se extrae de un material llamado bauxita, un metal que no dispone de los compuestos necesarios para magnetizarse con facilidad. Sin olvidar su hoja, que es muy flexible y un gran conductor de calor.

Actualmente se emplea para cubrir platos a medio comer, envolver bocadillos, proteger las plantas de los insectos más agresivos, limpiar la plancha, teñir el pelo o incluso los conspiranoicos lo emplean para protegerse de posibles fuerzas cósmicas que les arrebaten sus singulares ideas. Hay gente para todo.

Lo que menos gente conoce es que el papel de aluminio también tiene cabida en las lavadoras. Concretamente en su programa de secado. Su empleo puede deparar un resultado muy interesante para nuestra ropa.

Para lograrlo bastan tres bolas de papel de aluminio de un tamaño no superior al de una mano -una mano adulta, se entiende-. Una vez hechas se introducen en la lavadora cuando el programa de lavado se haya terminado y vaya a comenzar el de secado.

¿Qué se consigue con esto (al margen de un curioso efecto visual si uno presta mucha atención)? Pues proteger determinadas prendas de la electricidad estática que se desprende durante el proceso de secado. Como las prendas están rozándose durante todo ese periodo pueden estropearse más fácilmente.

El motivo científico de este truco de andar por casa es que el aluminio es un metal que puede conducir el calor y que no se magnetiza. Además, y esto no es baladí, es inocuo tanto para la salud como para los electrodomésticos y la ropa. Y resistente, porque con tres bolitas de aluminio basta para que durante meses la ropa no se electrifique (aunque tampoco pasará nada por hacer otras tres bolitas antes, que tampoco es que sea muy caro un rollo de papel albal).

Y, ojo, porque también podemos emplear el aluminio para dejar brillante la cubertería. Así, debemos colocar el trozo de papel en el fondo de un recipiente y añadir sal y agua. Después, introducir en el bote los cubiertos y dejarlos un rato. Los dejamos secar y una vez secos, tenemos que frotarlos con un trapo o algodón y listo.

Si, a pesar de todo, es reacio al empleo de las bolas de aluminio también puede usar suavizante en los lavados o programas cortos de centrifugado. Pero entonces ya no le habría servido de nada haberse leído todas estas líneas.

