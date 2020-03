¿Cómo está el coronavirus condicionando la vida de los cordobeses?

El Coronavirus está en nuestras mentes, en nuestros cuerpos... y en la calle. En las de Córdoba no se habla de otra cosa y está condicionando nuestro día a día, por mucho que desde todas las esferas se esté enviando un mensaje de calma y de prudencia.

Encarnación de Toro tiene una cafetería y está preocupada, claro, por la repercusión que el virus tenga en su negocio: “todo el mundo habla de lo mismo. Comentando lo de Estados Unidos, lo de Italia... y hay algunas personas que pasan de todo: si cierran, cierran, si no cobro, pues no cobro, si no pago... pues no pago. Así”. Encarnación está viviendo muchas anécdotas: “El otro día una señora se cambió de mesa porque tosió un señor”. No obstante, lo que más está notando de momento para su economía es que “en la acera de enfrente han montado otra cafetería”.

Isabel González, de la Guardería Piratas, reconoce que los padres y las madres están bastante inquietos con el tema y aconseja sobre qué hacer con los críos si, al final, se optara por cerrar los centros educativos: “el gel siempre nos acompaña. Que tengan calma y no se pongan nerviosos y no cunda el pánico. Y mucha paciencia”. Los niños, eso sí, están en otro universo y se preocupan nada más que “por si viene su amiguito o si vamos a hacer fichas”.

�� Rogamos hacer buen uso de las líneas de teléfono, es importante actuar con responsabilidad y prudencia.

☎️ 900 400 061 si hay síntomas de #Coronavirus o se ha estado en riesgo de contacto.

☎️ 955 545 060 resto de consultas sobre #Covid_19.

�� 061/112 solo otras emergencias. pic.twitter.com/pJ3AcqMT6l — Consejería de Salud y Familias (@saludand) March 12, 2020

En el Mercadona de Medina Azahara no falta de nada, pero es cierto que sus trabajadores están desbordados por la brutal demanda. Antonio Cuevas, su coordinador, especifica que: “en conservas e higiénicos, sobre todo” la gente se lo está llevando todo. En consecuencia, están redoblando esfuerzos para ir “reponiendo poco a poco, por eso... carencia no hay. Lo que se va acabando lo vamos reponiendo poco a poco. Estamos teniendo compras compulsivas, pero en el mismo día se van llenando”.

De ese mismo Mercadona salían los estudiantes Paco y Juanjo , pero no precisamente de hacer una compra compulsiva. No estaban inquietos por el virus: “Hemos salido a celebrar un examen. Un par de cervezas y algo para comer ahora. Están cortando cada vez más clases, más eventos...”. Ellos están notando más “la histeria que el propio virus”, porque el miércoles -que pasaron por el mismo supermercado- “faltaban muchos productos que no son imprescindibles”. Su tranquilidad es inspiradora cara al futuro: “No hemos dejado de hacer nada y solemos estar mucho en la calle. No hay que darle mucho bombo, estamos concienciados, pero sin exageraciones”.