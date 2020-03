Claves para mantener sana la mente durante los días de cuarentena por el #Covid19

Nada más empezar su ensayo “El tiempo regalado”, Andrea Köhler afirma que “Esperar es una lata. Y, sin embargo, es lo único que nos hace experimentar el roer del tiempo y sus promesas”. Vivimos una situación inédita en décadas y nuestra mente puede no estar preparada para soportar este aislamiento que nos obliga a permanecer lejos de la sociedad en la que vivimos.

Sandra Carrasco, psicóloga general sanitaria del gabinete Mente Ágil, ofrece en COPE algunas respuestas a dudas que nos pueden atenazar. Lo primero, y suponiendo que el hombre es un ser social por naturaleza, ¿es antinatural por definición es aislamiento?: “el ser humano es un ser social. Nuestro cerebro se ha ido desarrollando gracias a las relaciones con las personas y se han creado habilidades sociales como la empatía, la asertividad… El ser humano no está preparado para vivir aislado sin ningún tipo de relación”.

Para contener el #COVID19 es necesaria la colaboración de todos y todas



Sigue estas recomendaciones para evitar que se propague ⬇️ pic.twitter.com/cCeZsSBwxc — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) March 13, 2020

Mirar el reloj puede ser un hábito pernicioso durante estos días, ¿tiene nuestra mente capacidad para alargar o acortar el tiempo?: “Depende de cómo nos lo planteemos. Cuántas veces hemos deseado más tiempo para hacer cosas que nuestra rutina laboral no nos permitía. Si intentamos ver la parte positiva de este encierro, aprovechando para hacer esas cosas que hemos ido posponiendo, haríamos estos días más amenos y el tiempo, más corto”.

La cosa puede ser seria, ¿tanto tiempo sin contacto humano puede generar algún trastorno? “En casos extremos puede hacer que se desarrollen patologías, pero vivimos en un mundo lleno de recursos para estar conectados vía on line. Resulta prácticamente imposible aislarse socialmente salvo que se desee. Disponemos de medios más antiguos como el teléfono hasta la moderna tecnología que permite internet, como skype. Habrá casos donde no se pueda tener contacto físico, pero se puede suplir por los medios que he comentado”

Vamos a sacar la parte positiva del #Yomequedoencasa

Al igual que para el coronavirus para su aspecto físico, ¿Los mayores que viven solos se convierten en un grupo de riesgo psicológico? “A los mayores, hay que cuidarlos. Es muy importante no olvidarnos de ellos y hacerles sentir la cercanía aunque sea con llamadas porque muchos de ellos no saben manejar las nuevas tecnologías. Tenemos que evitar que caigan en la soledad, porque eso les puede llevar a la depresión. Hay que darles herramientas, aunque sean básicas: recordarles poner la televisión para que se mantengan entretenidos, mantenerles activos preguntándoles qué han hecho a lo largo del día o mandarles mensajes de ánimos motivadores recordándoles que todo esto pasará”.

Como conclusión y resumen, ¿qué recomendaciones dais desde Mente Ágil para evitar sentirse mal por esta situación? “Organizarse. Ocupar el tiempo. Hacernos un horario con una rutina marcada para cada día. Levantarnos a la hora que de costumbre teníamos para irnos a trabajar. Asearnos, vestirnos -aunque sea con ropa cómoda-… con el objetivo de dejarnos caer en el desánimo y dejadez. Hacer una lista con cosas que queríamos hacer y no podíamos y llenar nuestras horas con ellas. Hacer juegos en familia… Vamos a sacar la parte positiva del #Yomequedoencasa”.