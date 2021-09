Se acerca uno de los días más importantes para Claudia Osborne.La hija pequeña de Bertín Osbornedará el próximo sábado 2 de octubre el 'si, quiero' a José María Entrecanales Jr., casi dos años después de comenzar su relación, en una ceremonia íntima que se celebrará en la casa familiar de los Domecq en Jerez.

La joven, de 32 años, es una de las hijas más desconocidas de Bertín Osborne, pero se dio a conocer hace dos años, cuando se convirtió en protagonista en los medios de comunicación tras confirmar que acababa de pasar por una larga depresión y quería dar un cambio en su vida. Claudia confirmaba que esta enfermedad tenía vínculo con dos rupturas sentimentales, que habían sido traumáticas para ella, por lo que decidía comenzar a salir de ese bache, recuperarse e iniciar una carrera como coach.





Ahora, Claudia triunfa en la Feria del Libro de Madrid, donde, además de firmar ejemplares de su primer y exitoso libro, "Lo mejor de TI", ha explicado cómo se siente a pocos días de su gran día y ha confirmado una ausencia muy destacada, la de Fabiola Martínez.

Claudia Osborne se sincera por la ausencia de Fabiola Martínez en su boda: "La entiendo perfectamente"





A pesar de que Claudia Osborne es fruto de la relación de Bertín con Sandra Domecq, Fabiola, junto a Carlos y Kike, sus hijos en común con Bertín, siempre han mantenido una buena relación.

La venezolana ya confirmaba cuando se anunció el enlace de la pareja, que estaba muy feliz por ella, pero que no iba a acudir al enlace: “me encantaría pero creo que hay cosas que todavía no son fáciles, en el fondo son cosas que pueden confundir, todavía hace falta que pase un poquito más de tiempo”.





La venezolana siempre ha tenido muy buenas palabras para Claudia: “es una niña que es maravillosa, las tres son maravillosas, pero con Claudia siempre me he sentido yo más identificada por la personalidad que tiene, me encanta”.

Ahora, ha sido la propia Claudia quien ha confirmado la ausencia de la exmujer de su padre: “Fabiola no va a venir, y yo la entiendo perfectamente”.





Las hermanas Domecq, muy unidas ante el enlace de Claudia y con su madre en el recuerdo





Quienes no van a perderse el enlace de la hija pequeña de Bertín Osborne son sus hermanas: Alejandra y Eugenia Osborne, y Ana Cristina Portillo, quiénes acompañaran a Claudia y el hijo del presidente de Acciona en la casa familiar de los Domecq en Jerez de la Frontera, un lugar muy especial para las hermanas, ya que allí conservan los mejores recuerdos de su madre, Sandra, que falleció víctima de un cáncer en el año 2004.





Las hermanas han demostrado siempre estar muy unidas, y la última prueba de ello ha sido la celebración de la despedida de soltera de Claudia, que era “fundamental para ella”; y con las que publicó una imagen en Instagram junto a la que se podía leer “Todas para una y una para todas”, demostrando lo mucho que se quieren.





La tierna fotografía despertó decenas de comentarios de admiración, entre otros, el de Fabiola Martínez, exmujer de su padre y madre de sus dos hermanos pequeños, Kike y Carlos, que escribió: “Me encanta y hace feliz veros así. Os quiero mucho”.





